Песков рассказал об использовании высоких технологий при прямой линии президента 

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин для общения с гражданами в формате прямой линии использует высокие технологии, но человека из процесса обработки запросов исключить нельзя, поскольку «машина не в состоянии проанализировать обращения людей», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В эфире телеканала «Россия 24» Песков отметил, что прямая линия с президентом РФ — «чрезвычайно высокотехнологичное мероприятие». Однако «машина не в состоянии проанализировать обращения людей».

«В итоге, сидят девушки-профессионалы, которые говорят с людьми, — вот это, наверное, самое ценное», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время «комфортно использовать ту технологию, которая имеется в распоряжении». Однако, если какие-либо изобретения позволят анализировать больше информации, то «попробуем каким-то образом внедрить эти новые технологии».

Отметим, в четверг, 14 декабря в Москве состоится ежегодная пресс-конференция президента России, которая станет последней для российского главы в течение данного президентского срока. Как сообщали «Известия», на предстоящее мероприятие было аккредитовано рекордное число представителей СМИ.

Владимир Путин. Биография.