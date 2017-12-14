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Россия
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Песков рассказал об использовании высоких технологий при прямой линии президента 
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    Песков рассказал об использовании высоких технологий при прямой линии президента 

    1:48  14 Декабря 2017  /обновлено: 1:48  14 Декабря 2017
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    Песков рассказал об использовании высоких технологий при прямой линии президента 

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин для общения с гражданами в формате прямой линии использует высокие технологии, но человека из процесса обработки запросов исключить нельзя, поскольку «машина не в состоянии проанализировать обращения людей», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Песков отметил, что прямая линия с президентом РФ — «чрезвычайно высокотехнологичное мероприятие». Однако «машина не в состоянии проанализировать обращения людей». 

    «В итоге, сидят девушки-профессионалы, которые говорят с людьми, — вот это, наверное, самое ценное», — отметил Песков.

    При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время «комфортно использовать ту технологию, которая имеется в распоряжении». Однако, если какие-либо изобретения позволят анализировать больше информации, то «попробуем каким-то образом внедрить эти новые технологии».

    Песков рассказал об использовании высоких технологий при прямой линии президента 

    Отметим, в четверг, 14 декабря в Москве состоится ежегодная пресс-конференция президента России, которая станет последней для российского главы в течение данного президентского срока. Как сообщали «Известия», на предстоящее мероприятие было аккредитовано рекордное число представителей СМИ. 

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #песков #прямаялиния
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