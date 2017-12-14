Израиль закрыл границу с границу с сектором Газа

Иерусалим, 14 декабря. Руководство Израиля приняло решение закрыть границу с сектором Газа по соображениям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Как сообщает армейская пресс-служба, Израиль закрывает границу с палестинским сектором Газа. Данное решение распространяется на оба пограничных перехода: «Керем-Шалом» и «Эрез».

«В связи с инцидентами, имеющими отношение к безопасности, и по результатам анализа оперативной обстановки товарный погранпереход «Керем-Шалом» и пешеходный «Эрез» будут завтра (в четверг) закрыты», – говорят военные.

Напомним, как пишет RT, Минобороны Израиля сообщило сегодня о двух сбитых ракетах, запущенных из сектора Газа.