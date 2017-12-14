Песков о своей карьере после выборов-2018: На все воля следующего президента РФ

Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о своей карьере после выборов-2018, заявил, что это будет зависеть от решения следующего главы государства.

В эфире телеканала «Россия 24» Песков отметил, что не он, а российский президент принимает кадровые решения. А в случае возвращения к своим обязанностям при следующем президенте, сначала необходимо будет уволиться.

«Но здесь на все воля следующего президента», — заявил Песков.

Владимир Путин 6 декабря на встрече с коллективом автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде сообщил о своем решении принять участие в выборах президента в 2018 году.

Напомним, 14 декабря в Москве состоится ежегодная пресс-конференция президента России. Эта пресс-конференция будет последней для российского главы в течение данного президентского срока. Ранее, как сообщали «Известия», Песков заявил, что президент «с утра до ночи» готовится к мероприятию, анализируя большой массив информации в самых разных сферах.

Владимир Путин. Биография.