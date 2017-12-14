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Песков: Мы анализируем публикации в Telegram-каналах и докладываем о них президенту
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    Песков: Мы анализируем публикации в Telegram-каналах и докладываем о них президенту

    1:12  14 Декабря 2017  /обновлено: 1:12  14 Декабря 2017
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    Песков: Мы анализируем публикации в Telegram-каналах и докладываем о них президенту

    Москва, 14 декабря. Кремль анализирует публикации в Telegram-каналах и докладывает информацию президенту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Песков отметил, что Кремль не ведет Telegram-каналы, а читает их. 

    «Мы пытаемся их анализировать, и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту. Мы составляем отдельные дайджесты Telegram-каналов», — рассказал Песков.

    При этом пресс-секретарь президента отметил, что поскольку «это новое явление», пока ведутся споры о том, поступательное ли это развитие в плане СМИ или регрессивное.

    Песков: Мы анализируем публикации в Telegram-каналах и докладываем о них президенту

    Напомним, 14 декабря в Москве состоится ежегодная пресс-конференция президента России. Эта пресс-конференция будет последней для российского главы в течение данного президентского срока. Как сообщали «Известия», в этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1640 человек.

    Владимир Путин. Биография. 

    Автор: Олеся Волкова
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