Песков: Мы анализируем публикации в Telegram-каналах и докладываем о них президенту

Москва, 14 декабря. Кремль анализирует публикации в Telegram-каналах и докладывает информацию президенту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В эфире телеканала «Россия 24» Песков отметил, что Кремль не ведет Telegram-каналы, а читает их.

«Мы пытаемся их анализировать, и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту. Мы составляем отдельные дайджесты Telegram-каналов», — рассказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что поскольку «это новое явление», пока ведутся споры о том, поступательное ли это развитие в плане СМИ или регрессивное.

Напомним, 14 декабря в Москве состоится ежегодная пресс-конференция президента России. Эта пресс-конференция будет последней для российского главы в течение данного президентского срока. Как сообщали «Известия», в этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1640 человек.

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