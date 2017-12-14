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США не координируют процесс разминирования районов Сирии с Россией – Госдеп
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    США не координируют процесс разминирования районов Сирии с Россией – Госдеп

    1:20  14 Декабря 2017  /обновлено: 1:20  14 Декабря 2017
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    США не координируют процесс разминирования районов Сирии с Россией – Госдеп

    Вашингтон, 14 декабря. Соединенные Штаты не координируют с Россией свои операции по разминированию сирийских территорий, освобожденных от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Тина Каданоу.

    Свое заявление Каданоу озвучила в ходе брифинга для журналистов, посвященного публикации доклада о реализации американской программы помощи зарубежным странам в утилизации обычных вооружений.

    «Нет. Мы предпринимаем наши собственные усилия», – ответила она на соответствующий вопрос.

    Напомним, что ранее RT привело слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая отметила, что сохранение военного присутствия России в Сирии полностью законно. 


     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #сирия #госдеп #разминирование
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