США не координируют процесс разминирования районов Сирии с Россией – Госдеп

Вашингтон, 14 декабря. Соединенные Штаты не координируют с Россией свои операции по разминированию сирийских территорий, освобожденных от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Тина Каданоу.

Свое заявление Каданоу озвучила в ходе брифинга для журналистов, посвященного публикации доклада о реализации американской программы помощи зарубежным странам в утилизации обычных вооружений.

«Нет. Мы предпринимаем наши собственные усилия», – ответила она на соответствующий вопрос.

Напомним, что ранее RT привело слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая отметила, что сохранение военного присутствия России в Сирии полностью законно.





1 Организация запрещена на территории РФ.