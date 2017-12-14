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Россия
Операция ВКС РФ в Сирии во многом достигла своей цели — Песков
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    Операция ВКС РФ в Сирии во многом достигла своей цели — Песков

    0:49  14 Декабря 2017  /обновлено: 0:53  14 Декабря 2017
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    Операция ВКС РФ в Сирии во многом достигла своей цели — Песков

    Москва, 14 декабря. Операция ВКС РФ в Сирии во многом достигла своей цели, созрели условия для выхода на политическое урегулирование в САР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Эта операция, которая длилась несколько лет, она действительно во многом достигла своей цели, территория Сирии была освобождена от террористов, и созрели все условия для выхода на политическое урегулирование», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24».

    Песков также отметил, что российский президент во многом лично руководил операцией ВКС в Сирии как верховный главнокомандующий. 

    Операция ВКС РФ в Сирии во многом достигла своей цели — Песков

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    Автор: Олеся Волкова
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