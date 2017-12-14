Экс-советник Авакова: Сколько денег Украине не давай, их все равно будет мало

Киев, 14 декабря. Сколько бы США или Евросоюз не выделяли денег Украине, украинские чиновники все равно украдут большинство полученных средств, считает бывший советник главы МВД, боец АТО Илья Кива.

В эфире телеканала «Эспрессо» Кива заявил, что при нынешней власти на Украине «сколько денег не давай, их все равно будет мало». По его словам, все выделенные США или Евросоюзом деньги будут «кануть, как вода в песок», пока не будет изменена структура государства.

Экс-советник главы МВД Украины Арсена Авакова возмутился, что «мальчики будут находиться на фронте, своими жизнями держать это небо», пока политики «будут разъедать трамповские деньги, деньги Евросоюза».

Кива подчеркнул, что его «не радует», когда Украине выделяют деньги, поскольку «деньги мы в состоянии зарабатывать сами».

Отметим, в среду стало известно, что Еврокомиссия отказала Киеву в предоставлении третьего транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Как сообщала «Газета.ру», такое решение было связано с тем, что Украина не выполнила четыре требования, предусмотренных для предоставления транша.