Москва, 14 декабря. Пока нет информации о том, кто возглавит предвыборный штаб Владимира Путин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что на данный момент Путин пока не стал официально кандидатом в президенты РФ. Как будущий кандидат, по словам пресс-секретаря президента, Путин пока на сообщал, кто возглавит предвыборный штаб.

Владимир Путин 6 декабря на встрече с коллективом автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде сообщил о своем решении принять участие в выборах президента в 2018 году, которые состоятся в марте.

Напомним, 14 декабря в Москве состоится ежегодная пресс-конференция президента России. Эта пресс-конференция будет последней для российского главы в течение данного президентского срока. Как сообщала «Газета.ру», в этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1640 человек.

Владимир Путин. Биография.