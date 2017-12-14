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Выборы-2018: Пока неизвестно, кто возглавит предвыборный штаб Путина — Песков
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    Выборы-2018: Пока неизвестно, кто возглавит предвыборный штаб Путина — Песков

    0:26  14 Декабря 2017  /обновлено: 0:41  14 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Пока неизвестно, кто возглавит предвыборный штаб Путина — Песков

    Москва, 14 декабря. Пока нет информации о том, кто возглавит предвыборный штаб Владимира Путин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что на данный момент Путин пока не стал официально кандидатом в президенты РФ. Как будущий кандидат, по словам пресс-секретаря президента, Путин пока на сообщал, кто возглавит предвыборный штаб. 

    Владимир Путин 6 декабря на встрече с коллективом автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде сообщил о своем решении принять участие в выборах президента в 2018 году, которые состоятся в марте.

    Выборы-2018: Пока неизвестно, кто возглавит предвыборный штаб Путина — Песков

    Напомним, 14 декабря в Москве состоится ежегодная пресс-конференция президента России. Эта пресс-конференция будет последней для российского главы в течение данного президентского срока. Как сообщала «Газета.ру», в этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1640 человек.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #песков #выборы-2018
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