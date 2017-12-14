Кремль не видит конкурентов для Путина на предстоящих выборах – Песков

Москва. 14 декабря. На выборах президента 2018 года много достойных людей, но ни один из них не является конкурентом для президента РФ Владимира Путина, заявив пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока ещё не созрел конкурент Путина даже близко», – приводит слова Пескова «Газета.ru».

Как объяснил Песков, из-за того, что Путин является действующим главой государства, его кандидатство протекает по иным принципам, хотя и по тем же законам, что для других кандидатов.

Также Песков отметил, что не видит смысла в проведении дебатов между Путиным и другими кандидатами в президенты.