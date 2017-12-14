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Россия
Кремль не видит конкурентов для Путина на предстоящих выборах – Песков
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    Кремль не видит конкурентов для Путина на предстоящих выборах – Песков

    0:23  14 Декабря 2017  /обновлено: 0:55  14 Декабря 2017
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    Кремль не видит конкурентов для Путина на предстоящих выборах – Песков

    Москва. 14 декабря. На выборах президента 2018 года много достойных людей, но ни один из них не является конкурентом для президента РФ Владимира Путина, заявив пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.   

    «Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока ещё не созрел конкурент Путина даже близко»,  –  приводит слова Пескова «Газета.ru».

    Как объяснил Песков, из-за того, что Путин является действующим главой государства, его кандидатство протекает по иным принципам, хотя и по тем же законам, что для других кандидатов.

    Также Песков отметил, что не видит смысла в проведении дебатов между Путиным и другими кандидатами в президенты.

    «Такие дебаты, они достаточно бессмысленны по своей сути», – добавил он.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #выборы #путин #песков #выборы-2018
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