Ограничений для иностранных СМИ на пресс-конференции Путина не будет – Песков

Москва, 14 декабря. Никаких ограничений для иностранных журналистом на пресс-конференции президента России Владимира Путина не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, множество журналистов, например, получили аккредитацию на конференцию. Песков отметил, что закон об иностранных агентах не воспрепятствует их деятельности.

Ежегодная пресс-конференция Путина состоится в этот четверг.

«На пресс конференции президента никаких ограничений нет. Все, кто подал заявку, и все, кто в ладах с законом нашим (смогут принять участие), а СМИ действуют на основе закона о СМИ», – приводит слова Пескова «Газета.ru».

По его словам, закон об иностранных агентах не воспрепятствует журналистской работе.

Он добавил, что на мероприятии будут присутствовать множество журналистов из США, как те, которые постоянно работают в России, так и приехавшие из-за рубежа. Последние получат визы по ускоренной схеме.