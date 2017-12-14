Украинский журналист Коцаба рассказал, какая кара ждет бойцов АТО 

Киев, 14 декабря. Украинские националисты чувствуют свою безнаказанность, нападая на журналистов, но в свое время им придется отвечать за свое участие в братоубийственной войне, заявил подвергшийся ранее нападению в Киеве журналист Руслан Коцаба, добавив, что, «кроме Божьей кары, со временем будет еще и юридическая кара».

В эфире телеканала NewsOne Коцаба сообщил, что по факту нападения на него он уже написал заявление в полицию. При этом, по его мнению, за препятствование журналистской деятельности напавший на него член «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) не понесет никакой ответственности.

«Если им сошло с рук, нацистам, или как их еще называют — правые экстремисты, если им сошло с рук пятидневное блокирование канала, то они и начинают дальше быковать… Они, имея эти псевдо на фронте, понимают, что если они пошли на гражданскую войну убивать своих соотечественников на Донбассе, то это, кроме Божьей кары, со временем будет еще и юридическая кара», — заявил Коцаба.

Ранее стало известно, что бывший боец АТО и член «Правого сектора» Алексей Бык избил в центре Киева на Крещатике Коцабу. Как сообщала «Газета.ру», видео с инцидентом Бык выложил на своей странице в Facebook.

Напомним, Коцаба 1,5 года находился под стражей по обвинению в препятствовании деятельности ВСУ. Год назад его признали невиновным, а еще раньше сняли обвинения в госизмене. Однако, как сообщал «Телеканал 360», сейчас украинский суд возобновил рассмотрение этого дела.

1 Организация запрещена на территории РФ.