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Украина
Саакашвили не подозревают в попытке государственного переворота – генпрокуратура Украины
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    Саакашвили не подозревают в попытке государственного переворота – генпрокуратура Украины

    0:08  14 Декабря 2017  /обновлено: 0:08  14 Декабря 2017
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    Саакашвили не подозревают в попытке государственного переворота – генпрокуратура Украины

    Киев, 14 декабря. Генеральная прокуратура Украины не подозревает бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области в попытке государственного переворота. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.

    «Мы не подозреваем Саакашвили (в попытке госпереворота), мы подозреваем его «правую руку» Севериона Донгадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам организованной преступной группировки Курченко-Януковича», – заявил Луценко.

    Ранее в намерениях Саакашвили создать революционную ситуацию на Украине усомнился первый украинский президент Леонид Кравчук, пишет RT.

    Напомним, что 8 декабря Саакашвили был задержан в рамках расследования уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. В понедельник киевский суд принял решение оставить оппозиционного политика под домашним арестом.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #суд #украина #саакашвили #генпрокуратура #луценко
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