Саакашвили не подозревают в попытке государственного переворота – генпрокуратура Украины

Киев, 14 декабря. Генеральная прокуратура Украины не подозревает бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области в попытке государственного переворота. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.

«Мы не подозреваем Саакашвили (в попытке госпереворота), мы подозреваем его «правую руку» Севериона Донгадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам организованной преступной группировки Курченко-Януковича», – заявил Луценко.

Ранее в намерениях Саакашвили создать революционную ситуацию на Украине усомнился первый украинский президент Леонид Кравчук, пишет RT.

Напомним, что 8 декабря Саакашвили был задержан в рамках расследования уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. В понедельник киевский суд принял решение оставить оппозиционного политика под домашним арестом.