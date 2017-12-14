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Общество
Де Мистура назвал Путина решительным человеком, хорошо знающим Сирию
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    Де Мистура назвал Путина решительным человеком, хорошо знающим Сирию

    0:00  14 Декабря 2017  /обновлено: 0:37  14 Декабря 2017
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    Де Мистура назвал Путина решительным человеком, хорошо знающим Сирию

    Женева, 14 декабря. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал президента России решительным и прагматичным человеком, который хорошо знает Сирию.

    Де Мистура дал интервью швейцарской телекомпании RTS. Журналист поинтересовался у дипломата, каких действий он ожидает от Путина в сирийском урегулировании.

    «У мнения была возможность провести довольно продолжительную встречу с президентом Путиным год назад. Я увидел человека, полного решимости и очень прагматичного, который действительно обладает знаниями о Сирии», — ответил политик.

    Де Мистура также рассказал, что российский президент обратил его внимание на «очень плохие результаты эксперимента в Ливии». Путин, по словам политика, подчеркнул, что в случае с Сирией необходимо, «чтобы немедленно после военной операции был инклюзивный политический процесс, который включал бы всех, чтобы были выборы и новая конституция».

    Де Мистура назвал Путина решительным человеком, хорошо знающим Сирию

    В понедельник Путин посетил с визитом сирийский Хмеймим и поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Как сообщала «Газета.ру», в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #хмеймим #тартус #демистура
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