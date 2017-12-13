Кадыров пригласил Володина посетить Чечню

Грозный, 13 декабря. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров пригласил спикера Госдумы Вячеслава Володина приехать в Чечню. Об этом он написал в своем Instagram.

Кадыров провел встречу с Володиным в эту среду, обсудив с ним ряд вопросов развития региона. По итогам встречи, он пригласил спикера Госдумы посетить Чечню.

По словам Кадырова, Володин активно интересуется политической, экономической, социальной жизнью Чечни, а также оказывает эффективную поддержку в решении актуальных задач.

«Сегодня в Госдуме у нас состоялась полезная и плодотворная встреча, в ходе которой обсудили целый ряд вопросов… Я пригласил Вячеслава Викторовича посетить Чеченскую Республику, чтобы лично ознакомиться с большими переменами, происходящими во всех сферах»,– приводит слова Кадырова «Газета.ru».

Кадыров добавил, что Володин обещал приехать в следующем году.