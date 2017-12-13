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Россия
Сотый истребитель ВКС РФ Су-30СМ прибыл в Курскую область 
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    Сотый истребитель ВКС РФ Су-30СМ прибыл в Курскую область 

    23:38  13 Декабря 2017  /обновлено: 23:38  13 Декабря 2017
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    Сотый истребитель ВКС РФ Су-30СМ прибыл в Курскую область 

    Курск, 13 декабря. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлен перелет сотого по счету истребителя Су-30СМ, пополнившего эскадрилью авиаполка в ЗВО, с аэродрома завода-изготовителя к месту постоянного базирования в Курской области. 

    Сотый истребитель Су-30СМ во вторник прибыл на аэродром Восточный. Таким образом завершилось комплектование боевой эскадрильи авиационного полка в Курской области.

    На видеозаписи, опубликованной Минобороны, запечатлен взлет и посадка истребителя. Экипаж торжественно встретили коллеги.

    Многофункциональный Су-30СМ оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. 

    Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

    Сотый истребитель ВКС РФ Су-30СМ прибыл в Курскую область 

    Ранее, 11 декабря, телеканал RT опубликовал видеоподборку возвращения военнослужащих из Сирии обратно в Россию. В частности, на тот момент в Дагестан вернулись отряды военной полиции, а в Ивановской области приземлился «летающий радар» А-50.

    Автор: Олеся Волкова
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