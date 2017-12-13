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Россия
Топилин рассказал, кто сможет получить выплату за рождение первенца
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    Топилин рассказал, кто сможет получить выплату за рождение первенца

    23:26  13 Декабря 2017  /обновлено: 23:26  13 Декабря 2017
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    Топилин рассказал, кто сможет получить выплату за рождение первенца

    Москва, 13 декабря. Для получения пособия за рождение первого ребенка семья не должна будет иметь доход выше 50 тысяч рублей на двоих. Об этом заявил министр труда и соцразвития Максим Топилин.

    Размер пособия за рождение первого ребенка составит около 10,5 тысяч рублей. Для его получения семья не должна обладать совместным доходом выше 50 тысяч рублей в среднем. Отмечается, что окончательная сумма будет скорректирована с учетом региона.

    Самый большой размер пособия будет у жителей Чукотского и ненецкого автономных округов, приводит слова Топилина газета «Известия». Наименьшие выплаты будут у жителей регионов Южного округа и средней полосы России. Причиной меньшего размера пособия министр труда назвал более низкий уровень потребительской корзины.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #ребенок #топилин #минтруда #пособие
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