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Экономика
ФРС США подняла базовую процентную ставку до 1,5%.
Экономика
ФРС США подняла базовую процентную ставку до 1,5%.
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    ФРС США подняла базовую процентную ставку до 1,5%.

    23:17  13 Декабря 2017  /обновлено: 23:18  13 Декабря 2017
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    ФРС США подняла базовую процентную ставку до 1,5%.

    Вашингтон, 13 декабря. Федеральная резервная система (ФРС) США подняла базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Окончательное значение ставки составляет 1,25% – 1,5%.

    Об этом сообщило само ведомство в среду, 13 декабря.

    Как пишет газета «Известия», решение регулятора не стало неожиданностью для  большинства аналитиков. Так, ФРС, выполняющая в США функции Центробанка, ожидает в 2018 году три повышения процентной ставки до среднего уровня 2,25%.

    Ранее ФРС США заявила, что обдумывает создание собственной цифровой валюты. Причиной этого, как отмечается, стал резкий рост курсов криптовалют, а также совокупная капитализация рынка. Об этом заявил глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли, отметив, что не считает биткоин надежным средством накопления.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #фрс #процентная ставка
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