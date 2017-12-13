ФРС США подняла базовую процентную ставку до 1,5%.

Вашингтон, 13 декабря. Федеральная резервная система (ФРС) США подняла базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Окончательное значение ставки составляет 1,25% – 1,5%.

Об этом сообщило само ведомство в среду, 13 декабря.

Как пишет газета «Известия», решение регулятора не стало неожиданностью для большинства аналитиков. Так, ФРС, выполняющая в США функции Центробанка, ожидает в 2018 году три повышения процентной ставки до среднего уровня 2,25%.

Ранее ФРС США заявила, что обдумывает создание собственной цифровой валюты. Причиной этого, как отмечается, стал резкий рост курсов криптовалют, а также совокупная капитализация рынка. Об этом заявил глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли, отметив, что не считает биткоин надежным средством накопления.