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Азаров о переходе Украины на английский язык: Народ превращают в малообразованное стадо
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    Азаров о переходе Украины на английский язык: Народ превращают в малообразованное стадо

    23:16  13 Декабря 2017  /обновлено: 23:16  13 Декабря 2017
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    Азаров о переходе Украины на английский язык: Народ превращают в малообразованное стадо

    Киев, 13 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил свое возмущение от того, что украинцы переходят на английский язык, при этом легко отказываясь от русского. По мнению политика, киевские власти таким образом превращают украинцев «в малообразованное стадо».

    Азаров рассказал на своей странице в Facebook о недавнем разговоре с одним украинцем, приехавшим из Киева. Мужчина обосновывал «отказ от изучения русского языка в школах тем, что все должны учить и знать английский язык». 

    «Значит, русскому человеку, а их в Украине примерно треть населения, свой родной язык знать не надо, можно отказаться от Великой русской культуры, а вот без английского языка, оказывается, жить невозможно», — возмутился Азаров.

    На замечание политика о том, что в украинских школах сокращают часы на изучение таких важных предметов как физика, математика и химия, собеседник заметил, что «охраннику супермаркета или трактористу в селе знать физику или химию» необязательно.

    «Оказывается, идеи Гитлера о том, чтобы украинец знал только арифметику и умел выполнять команды прижились в майданной Украине, — отметил бывший премьер. — Народ превращают в малообразованное стадо для обслуживания высшей расы».

    Азаров о переходе Украины на английский язык: Народ превращают в малообразованное стадо

    Во вторник Азаров в интервью «Известиям» заявил, что освобождение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из-под ареста было осуществлено по приказу американцев. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #азаров
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