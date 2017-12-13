Третья ракета из сектора Газа разорвалась в незаселенной местности на юге Израиля

Тель-Авив, 13 декабря. Из сектора Газа по израильской территории была выпущена третья ракета вечером в среду, сообщает пресс-служба армии Израиля.

По данным армии, третья за вечер среды ракета была выпущена из сектора Газа. Она взорвалась в незаселенной местности на юге Израиля.

A short while ago, an additional rocket was launched from the Gaza Strip at Israeli territory and fell in an open area in the Eshkol Regional Council, southern Israel — IDF (@IDFSpokesperson) December 13, 2017

Ранее сообщалось, что израильские военные сбили две палестинские ракеты, выпущенные из сектора Газа. Информация о пострадавших не поступала.

Обстрелы с территории палестинского анклава участились с началом на прошлой неделе протестов против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Ранее телеканал RT сообщал, что страны Организации исламского сотрудничества на внеочередном саммите в Стамбуле в среду признали Восточный Иерусалим столицей Палестины.