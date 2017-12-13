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Третья ракета из сектора Газа разорвалась в незаселенной местности на юге Израиля
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    Третья ракета из сектора Газа разорвалась в незаселенной местности на юге Израиля

    22:57  13 Декабря 2017  /обновлено: 22:57  13 Декабря 2017
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    Третья ракета из сектора Газа разорвалась в незаселенной местности на юге Израиля

    Тель-Авив, 13 декабря. Из сектора Газа по израильской территории была выпущена третья ракета вечером в среду, сообщает пресс-служба армии Израиля.

    По данным армии, третья за вечер среды ракета была выпущена из сектора Газа. Она взорвалась в незаселенной местности на юге Израиля.

    Ранее сообщалось, что израильские военные сбили две палестинские ракеты, выпущенные из сектора Газа. Информация о пострадавших не поступала. 

    Обстрелы с территории палестинского анклава участились с началом на прошлой неделе протестов против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

    Ранее телеканал RT сообщал, что страны Организации исламского сотрудничества на внеочередном саммите в Стамбуле в среду признали Восточный Иерусалим столицей Палестины.

    Автор: Олеся Волкова
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    #израиль #палестина #иерусалим
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