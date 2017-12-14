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Россия
Ежегодная пресс-конференция Путина начнется в полдень в Москве
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    Ежегодная пресс-конференция Путина начнется в полдень в Москве

    0:05  14 Декабря 2017  /обновлено: 0:28  14 Декабря 2017
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    Ежегодная пресс-конференция Путина начнется в полдень в Москве

    Москва, 14 декабря. В этот четверг, 14 декабря, в Москве состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эта пресс-конференция будет последней для российского главы в течение данного президентского срока.

    В этом году на пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1640 человек.

    По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин посвятил вторник и среду подготовке к предстоящей пресс-конференции. Для этого администрация президента обновила информацию, касающуюся всех отраслей страны.

    Ежегодная пресс-конференция Путина начнется в полдень в Москве

    «Сегодня и завтра Путин посвящает (свое время) подготовке к большой пресс-конференции, которая, как вы знаете, состоится 14 декабря, в четверг грядущий, традиционно в полдень», – заявил Песков во вторник.   

    Предполагается, что на повестке дня будут как внутрироссийские вопросы, так и ряд международных проблем. Ожидается, что Путин прокомментирует свою демографическую инициативу, победу российских ВКС над террористами в Сирии и давление западных спортивных чиновников на российскую олимпийскую сборную. Кроме того, российский лидер, предположительно, прокомментирует свои планы по участию в президентских выборах в 2018 году.

    Ежегодная пресс-конференция Путина начнется в полдень в Москве

    Путин начал проводить ежегодные пресс-конференции с 2001 года. Прошлогодняя пресс-конференция длилась 3 часа 50 минут, за которые президент ответил на 67 вопросов. Большая их часть была посвящена внутрироссийским проблемам; также журналистов интересовало мнение Путина по ряд проблем, касающихся Сирии и Украины.

    Рекорд по длительности побила пресс-конференция 2008 года, когда президент ответил на 106 вопросов в течение 4 часов 40 минут. Второй по длительности является пресс-конференция 2012 года.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #россия #москва #пресс-конференция #политика
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