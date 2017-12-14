Ежегодная пресс-конференция Путина начнется в полдень в Москве

Москва, 14 декабря. В этот четверг, 14 декабря, в Москве состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эта пресс-конференция будет последней для российского главы в течение данного президентского срока.

В этом году на пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1640 человек.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин посвятил вторник и среду подготовке к предстоящей пресс-конференции. Для этого администрация президента обновила информацию, касающуюся всех отраслей страны.

«Сегодня и завтра Путин посвящает (свое время) подготовке к большой пресс-конференции, которая, как вы знаете, состоится 14 декабря, в четверг грядущий, традиционно в полдень», – заявил Песков во вторник.

Предполагается, что на повестке дня будут как внутрироссийские вопросы, так и ряд международных проблем. Ожидается, что Путин прокомментирует свою демографическую инициативу, победу российских ВКС над террористами в Сирии и давление западных спортивных чиновников на российскую олимпийскую сборную. Кроме того, российский лидер, предположительно, прокомментирует свои планы по участию в президентских выборах в 2018 году.

Путин начал проводить ежегодные пресс-конференции с 2001 года. Прошлогодняя пресс-конференция длилась 3 часа 50 минут, за которые президент ответил на 67 вопросов. Большая их часть была посвящена внутрироссийским проблемам; также журналистов интересовало мнение Путина по ряд проблем, касающихся Сирии и Украины.

Рекорд по длительности побила пресс-конференция 2008 года, когда президент ответил на 106 вопросов в течение 4 часов 40 минут. Второй по длительности является пресс-конференция 2012 года.