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Сирия: военные РФ доставили почти 2 т продуктов мирным жителям провинции Хама
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    Сирия: военные РФ доставили почти 2 т продуктов мирным жителям провинции Хама

    22:41  13 Декабря 2017  /обновлено: 22:41  13 Декабря 2017
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    Сирия: военные РФ доставили почти 2 т продуктов мирным жителям провинции Хама

    Хмеймим (Сирия), 13 декабря. Российские военные доставили более 1,9 тонны продуктов мирным жителям в сирийской провинции Хама, сообщается в информационном бюллетене Центра примирения сторон в САР.

    Представители российского Центра провели гуманитарную акцию в провинции Хама: в поселение Тайбет-Эль-Имам была доставлена гумпомощь общим весом 1,9 тонны (рис, мясные консервы, сахар). Помимо этого военные российские медики оказали помощь 43 жителям.

    Сообщается также, что безопасность на КПП и беспрепятственное передвижение мирных жителей через границы зон деэскалации в обоих направлениях продолжают обеспечивать военнослужащие военной полиции ВС РФ. Самое активное движение зафиксировано через границу зоны деэскалации № 4 «Южная». За сутки через КПП Дейр-Эль-Бакт и Эль-Куния прошли 1 225 человек.

    Сирия: военные РФ доставили почти 2 т продуктов мирным жителям провинции Хама

    В сообщении Центра также отмечается, что свою работу в Сирии продолжают специалисты по разминированию. В частности, в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор были проверены элеватор и прилегающая к нему территория, обезврежены два самодельных взрывных устройства.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #хама #дейр-эз-зор
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