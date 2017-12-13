Более 330 человек вернулись в свои дома в Сирии – Центр по примирению

Дамаск, 13 декабря. Еще 336 человек вернулись в свои дома в Сирии за истекшие двое суток, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как сообщает Центр, за последние 48 часов 336 человек вернулись в свои дома в провинциях Алеппо (21), Дейр-эз-Зор (298) и Хомс (17).

Как сообщают сотрудники Центра по примирению, наблюдения за процессом возращения мирных жителей в свои дома ведется вместе с представителями местных властей.

Так же сообщается, что саперы продолжают искать и обезвреживать взрывные устройства в населенных пунктах провинции «Дейр-эз-Зор», которые были освобождены от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Также за последние 24 часа сотрудниками Центра были доставлены 1,9 тонн гуманитарной помощи в провинцию Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.