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Более 330 человек вернулись в свои дома в Сирии – Центр по примирению
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    Более 330 человек вернулись в свои дома в Сирии – Центр по примирению

    22:32  13 Декабря 2017  /обновлено: 22:32  13 Декабря 2017
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    Более 330 человек вернулись в свои дома в Сирии – Центр по примирению

    Дамаск, 13 декабря.  Еще 336 человек вернулись в свои дома в Сирии за истекшие двое суток, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Как сообщает Центр, за последние 48 часов 336 человек вернулись в свои дома в провинциях Алеппо (21), Дейр-эз-Зор (298) и Хомс (17).

    Как сообщают сотрудники Центра по примирению, наблюдения за  процессом возращения мирных жителей в свои дома ведется вместе с представителями местных властей.

    Так же сообщается, что саперы продолжают искать и обезвреживать взрывные устройства в населенных пунктах провинции «Дейр-эз-Зор», которые были освобождены от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

    Также за последние 24 часа сотрудниками Центра были доставлены 1,9 тонн гуманитарной помощи в провинцию Хама.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #беженцы #сирия #центр по примирению враждующих сторон
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