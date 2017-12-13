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Группа ООН-Россия-Сирия обсудила оказание гумпомощи беженцам в лагере «Эр-Рукбан»
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    Группа ООН-Россия-Сирия обсудила оказание гумпомощи беженцам в лагере «Эр-Рукбан»

    22:21  13 Декабря 2017  /обновлено: 22:21  13 Декабря 2017
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    Группа ООН-Россия-Сирия обсудила оказание гумпомощи беженцам в лагере «Эр-Рукбан»

    Хмеймим, 13 декабря. Рабочая группа ООН-РФ-Сирия наметила план проведения гуманитарных акций для беженцев в сирийском лагере Эр-Рукбан. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «В ходе заседания гуманитарно-целевой рабочей группы ООН-Россия-Сирия уточнен план проведения гуманитарных конвоев ООН в январе-феврале 2018 года, намечены пути решения проблемных вопросов оказания гуманитарной помощи беженцам в лагере Эр-Рукбан», — говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что террористы и силы коалиции во главе с США используют беженцев в лагере «Эр-Рукбан» в качестве «живого щита», отказывая людям в получении гуманитарной помощи.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #оон
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