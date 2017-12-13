Группа ООН-Россия-Сирия обсудила оказание гумпомощи беженцам в лагере «Эр-Рукбан»

Хмеймим, 13 декабря. Рабочая группа ООН-РФ-Сирия наметила план проведения гуманитарных акций для беженцев в сирийском лагере Эр-Рукбан. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«В ходе заседания гуманитарно-целевой рабочей группы ООН-Россия-Сирия уточнен план проведения гуманитарных конвоев ООН в январе-феврале 2018 года, намечены пути решения проблемных вопросов оказания гуманитарной помощи беженцам в лагере Эр-Рукбан», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что террористы и силы коалиции во главе с США используют беженцев в лагере «Эр-Рукбан» в качестве «живого щита», отказывая людям в получении гуманитарной помощи.