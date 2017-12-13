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Сирия: боевики заблокировали доставку гумпомощи от ООН в зоне деэскалации «Хомс»
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    Сирия: боевики заблокировали доставку гумпомощи от ООН в зоне деэскалации «Хомс»

    22:11  13 Декабря 2017  /обновлено: 22:11  13 Декабря 2017
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    Сирия: боевики заблокировали доставку гумпомощи от ООН в зоне деэскалации «Хомс»

    Хмеймим, 13 декабря. Боевики в сирийской зоне деэскалации «Хомс» заблокировали доставку гуманитарной помощи местным жителям, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

    «Боевики вооруженных формирований, действующие в зоне деэскалации «Хомс», продолжают препятствовать оказанию гуманитарной помощи местным жителям со стороны международных организаций», — говорится в сообщении Центра.

    В частности, в среду представители группировок заблокировали движение конвоя ООН, который направлялся в поселение Кафер-Лаха. Представители группировок потребовали оказания помощи в большем объеме.

    Руководство миссии ООН было вынуждено возвратить гуманитарный груз на базу, из-за чего мирные жители зоны деэскалации не получили 156 тонн помощи.

    Сирия: боевики заблокировали доставку гумпомощи от ООН в зоне деэскалации «Хомс»

    Автор: Олеся Волкова
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