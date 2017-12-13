Сирия: боевики заблокировали доставку гумпомощи от ООН в зоне деэскалации «Хомс»
Хмеймим, 13 декабря. Боевики в сирийской зоне деэскалации «Хомс» заблокировали доставку гуманитарной помощи местным жителям, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в САР.
«Боевики вооруженных формирований, действующие в зоне деэскалации «Хомс», продолжают препятствовать оказанию гуманитарной помощи местным жителям со стороны международных организаций», — говорится в сообщении Центра.
В частности, в среду представители группировок заблокировали движение конвоя ООН, который направлялся в поселение Кафер-Лаха. Представители группировок потребовали оказания помощи в большем объеме.
Руководство миссии ООН было вынуждено возвратить гуманитарный груз на базу, из-за чего мирные жители зоны деэскалации не получили 156 тонн помощи.