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Азаров прокомментировал нападение Ляшко на Высший административный суд Украины
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    Азаров прокомментировал нападение Ляшко на Высший административный суд Украины

    22:05  13 Декабря 2017  /обновлено: 22:06  13 Декабря 2017
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    Азаров прокомментировал нападение Ляшко на Высший административный суд Украины

    Москва, 13 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров задался вопросом: что осталось от правосудия на Украине.

    Он прокомментировал недавний факт нападения группы «активистов» во главе с  главой Радикальной партии Украины Олегом Ляшко на Высший административный суд.

    По словам Азарова, уже вошла в норму практика, когда группы «активистов» врываются в здания украинских судов и вмешиваются в ход судебного процесса. Он отметил, что еще ни одно подобное действие не было расследовано, а виновные так и не понесли наказания.

    «Но вот чтобы на Высший административный суд Украины нападали – такого еще не было. Группа во главе с одиозным Ляшко ворвалась в здание суда и потребовала от судей немедленного вынесения решения о лишении депутатского мандата какого-то депутата Рады. Мат, перемат, угрозы – классические аргументы Ляшко», – пишет в своем Facebook бывший премьер-министр.

    Он подчеркнул, что такие действия уничтожают Украину, как государство, так как государство не может существовать без работающей системы правосудия.

    Автор: Антон Зарубин
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    #суд #украина #азаров #ляшко
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