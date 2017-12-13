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В Абхазии убит подозреваемый в покушении на экс-президента Анкваба
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    В Абхазии убит подозреваемый в покушении на экс-президента Анкваба

    22:04  13 Декабря 2017  /обновлено: 22:04  13 Декабря 2017
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    В Абхазии убит подозреваемый в покушении на экс-президента Анкваба

    Сухум, 13 декабря. В Абхазии неизвестные расстреляли автомобиль Павла Ардзинба, который подозревался в покушении на бывшего президента республики Александра Анкваба. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Абхазии.

    Инцидент произошел в селе Эшера. Неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes из автоматического оружия, когда машина въехала на Гумистинский мост. В автомобиле находился Павел Ардзинба и Дмитрий Хагба. Мужчины скончались на месте.

    Стоит отметить, что Ардзинба подозревался в организации покушения на Анкваба и разыскивался с 2012 года. 26 сентября 2016 года Ардзинба добровольно явился с повинной в следственно управление Генеральной прокуратуры. Позднее он был освобожден под залог.

    Автор: Алексей Громов
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    #убийство #абхазия #расстрел #ардзинба #анкваб
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