В Абхазии убит подозреваемый в покушении на экс-президента Анкваба

Сухум, 13 декабря. В Абхазии неизвестные расстреляли автомобиль Павла Ардзинба, который подозревался в покушении на бывшего президента республики Александра Анкваба. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Абхазии.

Инцидент произошел в селе Эшера. Неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes из автоматического оружия, когда машина въехала на Гумистинский мост. В автомобиле находился Павел Ардзинба и Дмитрий Хагба. Мужчины скончались на месте.

Стоит отметить, что Ардзинба подозревался в организации покушения на Анкваба и разыскивался с 2012 года. 26 сентября 2016 года Ардзинба добровольно явился с повинной в следственно управление Генеральной прокуратуры. Позднее он был освобожден под залог.