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Депутаты Госдумы РФ рассказали, чего ждут от предстоящей пресс-конференции Путина
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    Депутаты Госдумы РФ рассказали, чего ждут от предстоящей пресс-конференции Путина

    22:00  13 Декабря 2017
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    Депутаты Госдумы РФ рассказали, чего ждут от предстоящей пресс-конференции Путина

    Москва, 13 декабря. Партия «Единая Россия» больше всего ждет от предстоящей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина рассказа главы государства о том, как тот планирует выставлять свою кандидатуру на выборах в 2018 году. В свою очередь, партия КПРФ рассчитывает услышать от Путина ответы, которые стоят перед российским обществом.

    Большая пресс-конференция пройдет в Москве 14 декабря и станет для Путина последней в этом президентском сроке. О своем намерении участвовать в выборах президента в марте 2018 года Путин рассказал во время поездки в Нижний Новгород.

    По словам замсекретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко, ему было бы интересно подробнее узнать о планах Путина на предстоящую избирательную компанию.

    «Мне, как политику и как журналисту, было бы интересно услышать ответ на вопрос, каким образом Владимир Владимирович собирается выдвигать свою кандидатуру – от партии «Единая Россия» или самостоятельно», – приводит его слова РИА Новости.

    В свою очередь, КПРФ ждет от руководства РФ серьезного изменения социально-экономической политики. Представители партии рассчитывают, что на своей пресс-конференции Владимир Путин затронет эти вопросы.

    «Вызовы перед обществом стоят серьезные, и надеемся, что на эти вызовы будут даны реальные ответы», — отметил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

    Напомним, что прошлая пресс-конференция в 2016 году длилась 3 часа 50 минут. Президент ответил на 67 вопросов.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #единая россия #кпрф #пресс-конференция
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