Депутаты Госдумы РФ рассказали, чего ждут от предстоящей пресс-конференции Путина

Москва, 13 декабря. Партия «Единая Россия» больше всего ждет от предстоящей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина рассказа главы государства о том, как тот планирует выставлять свою кандидатуру на выборах в 2018 году. В свою очередь, партия КПРФ рассчитывает услышать от Путина ответы, которые стоят перед российским обществом.

Большая пресс-конференция пройдет в Москве 14 декабря и станет для Путина последней в этом президентском сроке. О своем намерении участвовать в выборах президента в марте 2018 года Путин рассказал во время поездки в Нижний Новгород.

По словам замсекретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко, ему было бы интересно подробнее узнать о планах Путина на предстоящую избирательную компанию.

«Мне, как политику и как журналисту, было бы интересно услышать ответ на вопрос, каким образом Владимир Владимирович собирается выдвигать свою кандидатуру – от партии «Единая Россия» или самостоятельно», – приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, КПРФ ждет от руководства РФ серьезного изменения социально-экономической политики. Представители партии рассчитывают, что на своей пресс-конференции Владимир Путин затронет эти вопросы.

«Вызовы перед обществом стоят серьезные, и надеемся, что на эти вызовы будут даны реальные ответы», — отметил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Напомним, что прошлая пресс-конференция в 2016 году длилась 3 часа 50 минут. Президент ответил на 67 вопросов.