Украина запретила более 600 фильмов и сериалов, «угрожающих нацбезопасности»

Киев, 13 декабря. Государственное агентство по вопросам кино Украины за последние три года запретило показ 646 фильмов и сериалов иностранного производства, среди которых есть российские ленты.

Так, например, под запрет попали сразу шесть сезонов сериала «Сваты». Поводом послужило участие в проекте российского актера Федора Добронравова, который был внесен в черный список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности страны».

Лишились лицензии также два фильма с французским актером Жераром Депардье, который в 2013 году получил гражданство в России — «Вавилон нашей эры» (2008 год) и «102 далматинца» (2000 год). Что касается российских картин, то среди них Госкино отметило сериал Павла Лунгина «Дело о мертвых душах» (2005), фильм с Дмитрием Харатьяном «Тебе, настоящему» (2004) и фильм с Валентином Гафтом «Притяжение» (2009), пишут украинские СМИ.