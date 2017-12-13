Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украина запретила более 600 фильмов и сериалов, «угрожающих нацбезопасности»
Украина
Украина запретила более 600 фильмов и сериалов, «угрожающих нацбезопасности»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина запретила более 600 фильмов и сериалов, «угрожающих нацбезопасности»

    21:48  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:48  13 Декабря 2017
    56

    Украина запретила более 600 фильмов и сериалов, «угрожающих нацбезопасности»

    Киев, 13 декабря. Государственное агентство по вопросам кино Украины за последние три года запретило показ 646 фильмов и сериалов иностранного производства, среди которых есть российские ленты.

    Так, например, под запрет попали сразу шесть сезонов сериала «Сваты». Поводом послужило участие в проекте российского актера Федора Добронравова, который был внесен в черный список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности страны».

    Лишились лицензии также два фильма с французским актером Жераром Депардье, который в 2013 году получил гражданство в России — «Вавилон нашей эры» (2008 год) и «102 далматинца» (2000 год). Что касается российских картин, то среди них Госкино отметило сериал Павла Лунгина «Дело о мертвых душах»  (2005), фильм с Дмитрием Харатьяном «Тебе, настоящему» (2004) и фильм с Валентином Гафтом «Притяжение» (2009), пишут украинские СМИ.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #запрет #фильмы #сериалы
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть