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Жительница Германии с лишним весом застряла в ванной на две недели и умерла
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    Жительница Германии с лишним весом застряла в ванной на две недели и умерла

    21:45  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:47  13 Декабря 2017
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    Жительница Германии с лишним весом застряла в ванной на две недели и умерла

    Берлин, 13 декабря. Жительница Германии погибла после того, как упала в ванну и не могла оттуда выбраться в течение десяти дней. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

    Инцидент произошел в немецком городе Беккум, земля Северный Рейн-Вестфалия. Женщина весом 145 килограмм упала в ванную, ее муж услышал шум и поспешил проверить, в чем дело. В ванной комнате была разбита полка, а кругом были разбросаны осколки. Муж утверждает, что пытался помочь, однако жена заявила, что ей от него ничего не нужно. Он оставил жене телефон, чтобы она сама звонила в экстренные службы.

    По его словам, жена несколько дней просто лежала в ванной и играла на планшете, а он приносил ей еду, конфеты, напитки, лекарства и газеты. Через десять дней муж все-таки вызвал скорую помощь. По данным медиков, к моменту их приезда женщина уже была мертва как около двух суток. Врачи утверждают, что женщина скончалась от пневмонии.

    Позднее полиция арестовала мужчину, обвинив в бездействии, приведшем к смерти, однако супруг свою вину не признает.

    Автор: Алексей Громов
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    #германия #гибель #женщина #ванна
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