Стерлигов начал продавать «экологически чистые» розги

Москва, 13 декабря. Известный российский предприниматель Герман Стерлигов принял решение начать продавать «экологически чистые» розги в магазинах сети «Хлеб и соль». Об этом он написал в социальных сетях.

Согласно предварительным данным, Стерлингов хочет заинтересовать своим товаром российских родителей.

«У нас хорошая новость для родителей. В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого. Никакого вреда для здоровья ребенка. Срезаны в экологически чистом месте, вдалеке от шоссейной дороги», — отметил предприниматель.

Напомним, в середине ноября 2017 года стало известно о том, что один из магазинов сети «Хлеб и соль» бизнесмена Германа Стерлингова был закрыт в Перми. Это связано с жалобами местных жителей на вывеску с нецензурной надписью о запрете на вход в здание лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.