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Экономика
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Общество
Стерлигов начал продавать «экологически чистые» розги
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    Стерлигов начал продавать «экологически чистые» розги

    21:57  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:57  13 Декабря 2017
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    Стерлигов начал продавать «экологически чистые» розги

    Москва, 13 декабря. Известный российский предприниматель Герман Стерлигов принял решение начать продавать «экологически чистые» розги в магазинах сети «Хлеб и соль». Об этом он написал в социальных сетях.

    Согласно предварительным данным, Стерлингов хочет заинтересовать своим товаром российских родителей. 

    «У нас хорошая новость для родителей. В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого. Никакого вреда для здоровья ребенка. Срезаны в экологически чистом месте, вдалеке от шоссейной дороги», — отметил предприниматель.

    Стерлигов начал продавать «экологически чистые» розги

    Напомним, в середине ноября 2017 года стало известно о том, что один из магазинов сети «Хлеб и соль» бизнесмена Германа Стерлингова был закрыт в Перми. Это связано с жалобами местных жителей на вывеску с нецензурной надписью о запрете на вход в здание лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Автор: Алексей Громов
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