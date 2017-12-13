Геннадий Орлов: Олимпийские игры – это соревнования не флагов, а отдельных спортсменов

Москва, 13 декабря. Россия не имеет права выставить свой флаг на Олимпиаде 2018 года, но продолжает организовывать всему миру футбольный праздник на своей территории. Есть ли опасность дисквалификации российской сборной по футболу на предстоящем чемпионате из-за того же «допингового признака»? Только Россию ли преследуют за чистоту спорта? Свое мнение Федеральному агентству новостей высказал Геннадий Орлов – знаменитый телекомментатор, официальный Посол Чемпионата мира по футболу 2018 в Петербурге, президент ассоциации спортивной прессы.

- Геннадий Сергеевич, есть опасность, что Россию отстранят от соревнований еще и на Чемпионате мира по футболу?

- Есть один опасный момент: все-таки настаивают на том, чтобы FIFA встретилась с WADA-комиссией. У Родченкова якобы есть какие-то данные о российских опытных футболистах, которые были на чемпионате мира – мол, они что-то принимали. Что ж, пусть проверят. Но сейчас настолько обновилась команда, что даже если у кого-то из футболистов что-то обнаружат – есть, кому его заменить.

- Сейчас вся страна спорит, ехать или не ехать нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом. Что думаете?

- Кто провинился – тот должен отвечать, а кто не провинился – им зачем? Олимпийские игры – это соревнования не государств, не городов, не флагов, а отдельных спортсменов! Это написано в уставе Комитета международных Олимпийских Игр. Это соревнования между спортсменами. Все остальные атрибуты, которые есть вокруг, все придуманы.

- Но воспринимаются Игры именно как соревнования стран, иначе бы мы все не считали так тщательно медали общего зачета…

- Это все восприятие. Но когда спортсмен потом заболевает, выходит из спорта, страна никогда о нем не вспоминает, хотя он выступал за ее честь. Я сам спортсмен, и все, с кем я играл в футбол, уже все поумирали, потому что когда они закончили выступать в большом спорте, то оказались никому не нужны. У нас много говорят о давлении на нас, но на Западе отношение простое: провинился – отвечай. Нарушил закон – отвечай. Сегодня началось разбирательство за взятки, которые, возможно, давали бразильские руководители, чтобы Олимпиада прошла в их стране. Какое отношение имеет Бразилия к нам? Никакого, но на нее тоже оказывается давление. Беккенбауэра обвинили в допинге, до сих пор его клюют в Германии, ищут факты, и если найдут – тоже могут лишить аттестаций. Китайцев тоже обвиняют в массированном допинге. Во всем мире идет борьба за чистоту спорта. А у нас чиновники нашли хитрую защиту себе: когда они виноваты, им выгодно сказать, что это все политическое давление. А кто Родченкову разрешил работать, кто его субсидировал, кто способствовал его деятельности, от кого он получал заказ? Пусть СК это расследует. Все наши спортсмены говорят, о том, что два года назад Владимир Путин заявил: «У нас есть нарушения, так давайте старайтесь, работайте, ищите возможности выхода из положения». Но за два года никто не помог нашим спортсменам, палец о палец не ударил, два года ушли в никуда. Потому они и обижены теперь, потому не отказываются выступить на Олимпийских Играх. И правда, почему они должны страдать?

Добавим, большинство российских спортсменов РФ решили участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета поддержала их решение и попросило российскую общественность уважать его.