Сирия, 14 декабря. На сирийско-турецкой границе прошли бои между Турцией и курдами. ИГИЛовцы на юге Дамаска атаковали союзников САА. Несколько бойцов SDF**** погибли при взрывах в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали САА поддержку в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли ряд высот вблизи города Мугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск; отбили у «Нусры»*** несколько позиций к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»1: атаковало позиции курдов на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре; обвинило в измене своих лидеров к югу от Дамаска; потеряло «спящую ячейку» в провинции Киркук в Ираке; атаковало союзников САА южнее Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла городской рынок в Дамаске; открыла огонь по жилым районам к северу от Хомса; сбила беспилотник САА в южной части Алеппо.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: утверждает, что отразила нападение ИГ1 вблизи «Ат-Танфа» на юго-востоке Хомса.

Курды: потеряли бойцов, подорвавшихся на минах ИГ, в Ракке; захватили пять деревень на востоке провинции Дейр-эз-Зор; лишились двух бойцов в столкновениях с ИГ в Дейр-эз-Зоре; понесли потери в боях с турецкими силами на сирийско-турецкой границе; застрелили одного из мирных жителей Турции.

Провинция Дамаск

На юго-западе Дамаска не утихали столкновения между правительственными войсками и отрядами группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам». Как передавал новостной портал Al Masdar News, наиболее ожесточенные бои прошли у города Мугр Аль-Мир, где САА удалось освободить холмы Тель Аль-Ахмар, Тель Аль-Маджана и Тель Аль-Хацзан. Таким образом, войска САР планомерно окружают населенный пункт, пытаясь отрезать его от других подконтрольных боевикам территорий.

Между тем в районе Восточной Гуты накалилась обстановка в рядах исламистских формирований. Новостное агентство Al Manar News передавало, что разногласия возникли по поводу решения некоторых боевиков принять условия перемирия с САА. С начала конфликта на северо-востоке Дамаска сирийская армия при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению сторон ведет переговоры с представителями радикалов, в попытке достичь мирного урегулирования вопроса и избежать дальнейших жертв среди гражданского населения.

Одновременно с этим начались стычки между террористами «Исламского государства», отряды которых базируются южнее столицы. Исламисты заявили, что их лидеры — предатели, которые сотрудничают с правительственными силами. Кроме того, боевики пообещали расправиться со всеми, кого посчитают виновными.

Во второй половине дня ИГИЛовцы неожиданно выступили против союзных САА Национальных сил обороны****** (NDF) и захватили ряд строений в квартале Ат-Тадамун, тем не менее позднее Twitter-канал (arbiko63) передавал, что большая часть зданий была отвоевана обратно отрядами NDF.

Под огнем радикалов в очередной раз оказался Дамаск. По данным военных источников AMN, боевики обстреляли из минометов рынок Аль-Хейль. Сведений о возможных жертвах среди мирного населения до сих пор не поступало.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки на юге региона неподалеку от города Ханассер вновь разворачивались бои между силами САР и исламистами вооруженной оппозиции. Данных о потерях сторон все еще не поступало. Однако известно, что боевикам удалось сбить разведывательный дрон САА, о чем сообщал на своей странице в Twitter военный источник (spmsyrian).

Близ сирийско-турецкой границы у города Кобани к вечеру начались ожесточенные столкновения между турецкой армией и Отрядами народной самообороны (YPG). Инициатором выступила турецкая сторона. Курдские подразделения отбили атаку, однако потеряли нескольких бойцов убитыми и ранеными, сообщало агентство новостей Rojava Defense Units. Позже курды открыли огонь по южным окраинам Турции, в результате чего погиб один из мирных турецких граждан.

Провинция Хомс

Силы различных группировок вооруженной оппозиции вновь нарушили режим прекращения огня, действующий к северной части провинции. Согласно информации агентства новостей Al Manar News, исламисты открыли огонь по мирным кварталам населенного пункта Аль-Гасбия. Напомним, это уже не первое со стороны радикалов нарушение перемирия в зонах деэскалации.

Во второй половине дня формирование «Джейш Магавир Ат-Таура», выступающее при поддержке Соединенных Штатов, опубликовало заявление, согласно которому боевики подверглись неожиданному налету террористов «Исламского государства» у американской базы «Ат-Танф». Тем не менее местные активисты сообщают, что данные сведения являются дезинформирующими, поскольку ранее американцы не раз были уличены в связях с террористической группировкой ИГИЛ1.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что сирийский Красный Полумесяц доставил в пограничный город Абу Кемаль гуманитарную помощь. В составе груза находились наборы с продовольствием и медикаментами. Также в городе продолжили работ сирийские инженерные подразделения и сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон, ведущие работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры населенного пункта.

Возобновились столкновения между Демократическим силам Сирии**** (SDF) и отрядами «Исламского государства», бежавшими под натиском САА и ВКС РФ в сторону территорий, подконтрольных курдам. В результате противостояния курдским силам удалось занять деревни Хасият, Джейши, Джадлех, Аль-Бахра и Гарней на восточном берегу Евфрата. Тогда как в боях у деревни Сведан курды потеряли убитыми двух солдат. Таким образом, как сообщалось ранее, небольшие отряды ИГИЛовцев все еще сохраняются в регионе, хотя как единая действующая сила группировка прекратила свое существование благодаря совместным усилиям армии САР и авиации РФ.

Провинция Ракка

В минувшие сутки в Ракке детонировали сразу два взрывных устройства, заложенных террористами «Исламского государства» во время оккупации города. Вследствие того, что курды так и не завершили разминирование районов столицы провинции, взрывы в Ракке происходят практически ежедневно. Тем не менее, по информации Twitter-канала (QSD_Jabha), местное население продолжает возвращаться в город, тем самым ставя свою жизнь под угрозу. Не ожидая помощи от курдов или сил западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, гражданские лица, состоящие в числе комитета по реконструкции Ракки, начали самостоятельно разбирать завалы в квартале Рамла. Об этом сообщал Telegram-канал (todayinsyria).

Провинция Хама

В течение всего дня сирийские подразделения продолжали развивать наступление в северной части региона. В ходе противостояния под контроль САА перешли несколько стратегических высот. Поддержку силам САР и проасадовским формированиям оказывали российские ВКС. Как передавал Telegram-канал (alnsrarmy), боевики понесли потери в живой силе и военной технике.

Тем временем исламисты антиправительственных организаций, выступающих на стороне «Джебхат Ан-Нусры»1, выступили против САА в районе шоссе между городами Саламия и Хомс. Согласно информации новостного портала Al Manar News, правительственные войска отбили нападение. О потерях сторон все еще не сообщалось.

Во второй половине дня оппозиционные СМИ распространяли дезинформирующие сведения о том, что правительственные силы обстреляли опорные пункты радикалов к северу и к югу от административного центра провинции, а также заявляли о потерях САА, однако подтверждения данная информация так и не получила.

Ирак

Официальный представитель вооруженных сил Ирака Яхъя Расул выступил с опровержением слухов о создании совместного координационного центра с курдами, подтвердив лишь то, что Сирийские демократические силы (SDF) и армия Ирака намерены уведомлять друг друга о своих действиях близ границы.

Тем временем Силы народной мобилизации возобновили военную операцию по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства» в провинции Киркук, где была найдена группа ИГИЛовцев. Поскольку боевики оказали сопротивление во время ареста, двое из них были уничтожены, еще один задержан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)