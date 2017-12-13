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Политика
США отказались начать переговоры с КНДР
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    США отказались начать переговоры с КНДР

    21:23  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:23  13 Декабря 2017
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    США отказались начать переговоры с КНДР

    Вашингтон, 13 декабря. США не станут вести никаких переговоров с Северной Кореей, пока Пхеньян не изменит свое поведение, заявил в среду официальный представитель Белого дома.

    «Учитывая последние ракетные испытания КНДР, становится понятно, что сейчас не время для переговоров», — пояснил он Reuters.                                                                                                                                                                                

    США отказались начать переговоры с КНДР

    Таким образом, Белый дом опроверг слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который ранее заявил, что США готовы к переговорам с Северной Кореей в любое время и без предварительных условий.  

    Напомним, что в конце ноября Северная Корея осуществила очередной ракетный запуск. По словам официальных лиц КНДР, успешно прошедшая испытания баллистическая ракета «Хвасон-15» способна поразить любую цель на всей территории США. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности ужесточить санкции против Пхеньяна.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #кндр #переговоры
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