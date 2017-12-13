США отказались начать переговоры с КНДР

Вашингтон, 13 декабря. США не станут вести никаких переговоров с Северной Кореей, пока Пхеньян не изменит свое поведение, заявил в среду официальный представитель Белого дома.

«Учитывая последние ракетные испытания КНДР, становится понятно, что сейчас не время для переговоров», — пояснил он Reuters.

Таким образом, Белый дом опроверг слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который ранее заявил, что США готовы к переговорам с Северной Кореей в любое время и без предварительных условий.

Напомним, что в конце ноября Северная Корея осуществила очередной ракетный запуск. По словам официальных лиц КНДР, успешно прошедшая испытания баллистическая ракета «Хвасон-15» способна поразить любую цель на всей территории США. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности ужесточить санкции против Пхеньяна.