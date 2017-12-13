Сирия, 13 декабря. САА сбросила листовки боевикам в Восточной Гуте Дамаска, потребовав сдать позиции. Продолжаются столкновения между САА и ИГ1 в районе Ат-Тадамун в Дамаске. Курды противостоят оставшимся в Дейр-эз-Зоре ИГИЛовцам, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывает поддержку САА к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбросили листовки радикалам в Восточной Гуте с требованием сдать позиции.

«Исламское государство»1: продолжает вести бои с союзниками САА на южных окраинах Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что САА потеряла БМП и пятерых солдат в юго-восточной части Идлиба; заявляет о потерях армии САР в Хаме.

Курды: заняли порядка шести километров на левом берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор; противостоят боевикам ИГ вблизи населенных пунктов Абу Хаммам и Ад-Джарзи в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

На южных окраинах Дамаска в районе Ат-Тадамун все еще продолжаются столкновения между радикалами «Исламского государства» и бойцами проправительственных Национальных сил обороны****** (NDF). Подконтрольное ИГИЛ1 информационное агентство «Аль-Амак» заявляет, что на поле боя погибли несколько солдат Сирийской арабской армии (САА), однако правительственные источники не подтверждают данные сведения. Как сообщалось ранее, несколько зданий, которые ИГИЛовцам удалось ненадолго захватить, уже вернулись под контроль сирийских войск.

Между тем на северо-востоке Дамаска возобновились перестрелки между частями САР и группировками вооруженной оппозиции. Согласно информации новостного портала Halab Today, после того, как исламисты обстреляли рынок Аль-Хейль, силы Башара Асада были вынуждены нанести ответные удары по укрепрайонам боевиков, с позиций которых были выпущены снаряды. Вместе с тем командование САА не теряет надежды на мирное урегулирование конфликта. Как передает агентство новостей Al Masdar News, сирийские военные совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон организовали доставку листовок в Восточную Гуту. САА потребовала у исламистов добровольно сдать свои позиции в обмен на безопасную эвакуацию в провинцию Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один из представителей международной коалиции, во главе которой стоят Соединенные Штаты Америки, на своей странице в Twitter (OIRSpox) заявил о том, что за последние 24 часа Демократические силы Сирии**** (SDF) установили полный контроль над шестью квадратными километрами территорий близ восточного побережья реки Евфрат.

Тем временем местное информационное агентство DeirEzzor 24 передает, что курдские отряды до сих пор не могут преодолеть сопротивление небольших отрядов «Исламского государства», бежавших к подконтрольным курдам районам после поражения в столкновениях с Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке ВКС РФ. Вооруженные стычки между войсками SDF и боевиками террористической группировки отмечаются в районе населенного пункта Абу Хаммам и Ад-Джарзи.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции не прекращается вооруженное противостояние между армией САР и отрядами антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq) утверждает, что в ходе столкновений на подступах к городу Абу Дали боевики при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожили БМП и по меньшей мере пятерых солдат войск Башара Асада. Тем не менее правительственные источники не подтверждают данные сведения, сообщая, что подобные сообщения направлены лишь на поднятие боевого духа исламистов.

Провинция Хама

По заявлениям оппозиционных СМИ, Сирийская арабская армия (САА) также несет потери и в северной части провинции Хама. Телеканал Halab Today TV утверждает, что боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 убили не менее пяти военнослужащих САР в районе стратегического города Ар-Рахаджан. Однако, как сообщалось ранее, после прибытия в регион дополнительных частей правительственной армии и при поддержке российских военных самолетов, потери на данном направлении несут лишь боевики «Ан-Нусры» и союзных ей антиправительственных формирований.

Ирак

Агентство новостей Al Sumaria News сообщает о том, что в северной части иракской провинции Басра произошел междоусобный конфликт между членами двух кланов. Противники начали перестрелку в районе населенного пункта Аль-Машан. Несмотря на то, что Басра является одной из наиболее безопасных частей Республики Ирак, в последнее время здесь все чаще наблюдаются подобные междоусобные стычки. Позже к месту происшествия подоспели сотрудники федеральной полиции. В результате под стражу были взяты 32 человека, принимавших участие в столкновениях.

Между тем в провинции Ниневия было обнаружено массовое захоронение гражданских лиц, убитых террористами «Исламского государства» во время оккупации данных районов. Правительственные подразделения в настоящее время ждут прибытия на место находки команды медицинских экспертов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)