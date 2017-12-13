Советник Путина рассказал, как криптовалюта может помочь России обойти санкции

Москва, 13 декабря. Введение криптовалют в российское законодательство как нового типа денег позволит России обходить наложенные на страну санкции Запада. С таким предложением выступил помощник президента РФ Сергей Глазьев.

По его словам, криптовалюты нужно зафиксировать в российском законодательстве наравне с наличными и безналичными деньгами. Глазьев отметил, что это заложит основу развития законодательстве и регулирования криптовалют.

«В Гражданский кодекс нужно ввести понятие «виртуальные деньги» или «виртуальные имущественные права», что заложит основу развития законодательства и регулирования криптовалют», – подержал Глазьева завотделом по взаимодействию с органами госвласти Торгово-промышленной палаты РФ Илья Зубков.

Кроме того, Глазьев предложил создать в России национальную криптовалюту, чтобы проводить расчеты с контрагентами по всему миру, не обращая внимания на санкции.