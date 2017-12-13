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Экономика
Советник Путина рассказал, как криптовалюта может помочь России обойти санкции
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    Советник Путина рассказал, как криптовалюта может помочь России обойти санкции

    21:19  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:19  13 Декабря 2017
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    Национальная криптовалюта помогла бы России обходить санкции Запада – Глазьев

    Москва, 13 декабря. Введение криптовалют в российское законодательство как нового типа денег позволит России обходить наложенные на страну санкции Запада. С таким предложением выступил помощник президента РФ Сергей Глазьев.

    По его словам, криптовалюты нужно зафиксировать в российском законодательстве наравне с наличными и безналичными деньгами. Глазьев отметил, что это заложит основу развития законодательстве и регулирования криптовалют.

    «В Гражданский кодекс нужно ввести понятие «виртуальные деньги» или «виртуальные имущественные права», что заложит основу развития законодательства и регулирования криптовалют», – подержал Глазьева завотделом по взаимодействию с органами госвласти Торгово-промышленной палаты РФ Илья Зубков.

    Кроме того, Глазьев предложил создать в России национальную криптовалюту, чтобы проводить расчеты с контрагентами по всему миру, не обращая внимания на санкции.

    «Этот инструмент очень подходит для того, чтобы, невзирая на санкции, проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру и не бояться того, что банк заморозит наши деньги и заблокирует сделку», — подчеркнул Глазьев.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #санкции #зубков #криптовалюта #глазьев
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