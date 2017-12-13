Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украина запретила более 600 фильмов и сериалов, «угрожающих нацбезопасности»
Общество
Россия хочет включить тульский пряник в список культурного наследия ЮНЕСКО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия хочет включить тульский пряник в список культурного наследия ЮНЕСКО

    21:23  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:24  13 Декабря 2017
    69

    Россия хочет включить тульский пряник в список культурного наследия ЮНЕСКО

    Москва, 13 декабря. Российская сторона хочет включить тульский пряник в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом заявила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

    По словам политика, необходимо рассказать о российской кухне всему миру, используя интерес людей к гастрономическому туризму.

    «Как часть традиционной русской кухни. Армяне же зарегистрировали лаваш как свой традиционный хлеб. И мы не будем отставать. России однозначно есть, что предложить с точки зрения гастрономии. На территории нашей страны проживают около 200 народов», — цитирует ее слова «Российская газета».

    Как ранее сообщал телеканал «360», на заседании Межправительственного профильного комитета Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) неаполитанская пицца была включена в список культурного наследия.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #рф #пряник
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть