Россия хочет включить тульский пряник в список культурного наследия ЮНЕСКО

Москва, 13 декабря. Российская сторона хочет включить тульский пряник в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом заявила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

По словам политика, необходимо рассказать о российской кухне всему миру, используя интерес людей к гастрономическому туризму.

«Как часть традиционной русской кухни. Армяне же зарегистрировали лаваш как свой традиционный хлеб. И мы не будем отставать. России однозначно есть, что предложить с точки зрения гастрономии. На территории нашей страны проживают около 200 народов», — цитирует ее слова «Российская газета».

Как ранее сообщал телеканал «360», на заседании Межправительственного профильного комитета Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) неаполитанская пицца была включена в список культурного наследия.