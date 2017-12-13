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Украина
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Политика
Сирия просит ООН отреагировать на информацию о продаже боевикам оружия в Сети
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    Сирия просит ООН отреагировать на информацию о продаже боевикам оружия в Сети

    20:58  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:21  13 Декабря 2017
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    Сирия просит ООН отреагировать на информацию о продаже боевикам оружия в Сети

    Дамаск, 13 декабря. Сирия обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой отреагировать на информацию СМИ о предполагаемой продаже боевикам оружия через каналы мессенджера Telegram. Об этом говорится в запрос постоянного представительства Сирии при ООН, которое было направлено председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН.

    «Сирийская Арабская Республика будет весьма признательна, если профильные органы в рамках Совета Безопасности изучат эту тревожную информацию и примут в соответствии с контртеррористическими резолюциями Совета надлежащие меры для борьбы с таким использованием интернета и социальных сетей, которое способствует попаданию оружия к террористическим вооруженным группам», — говорится в заявлении.

    В ноября американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, в которой говорилось о том, что вооружение США, поставлявшееся оппозиции в Сирии, продавалось через каналы мессенджера Telegram. Журнал опубликовал десятки скриншотов с фотографиями переписки и продаваемых вооружений, включая произведенные в США огнестрельное оружие и части противотанковых ракетных комплексов.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон #дамаск
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