Сирия просит ООН отреагировать на информацию о продаже боевикам оружия в Сети

Дамаск, 13 декабря. Сирия обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой отреагировать на информацию СМИ о предполагаемой продаже боевикам оружия через каналы мессенджера Telegram. Об этом говорится в запрос постоянного представительства Сирии при ООН, которое было направлено председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН.

«Сирийская Арабская Республика будет весьма признательна, если профильные органы в рамках Совета Безопасности изучат эту тревожную информацию и примут в соответствии с контртеррористическими резолюциями Совета надлежащие меры для борьбы с таким использованием интернета и социальных сетей, которое способствует попаданию оружия к террористическим вооруженным группам», — говорится в заявлении.

В ноября американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, в которой говорилось о том, что вооружение США, поставлявшееся оппозиции в Сирии, продавалось через каналы мессенджера Telegram. Журнал опубликовал десятки скриншотов с фотографиями переписки и продаваемых вооружений, включая произведенные в США огнестрельное оружие и части противотанковых ракетных комплексов.