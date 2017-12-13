Канада становится стороной конфликта в Донбассе — Клинцевич

Москва, 13 декабря. Официально одобряя поставки летального оружия для украинской стороны, канадское правительство создает опасный прецедент. Об этом заявил в среду заместитель главы комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам сенатора, действия Оттавы могут повлиять на расстановку сил в зоне военного конфликта в Донбассе.

«По сути, Канада становится стороной внутриукраинского конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями. А это, помимо всего прочего, означает, что она берет на себя ответственность за действия украинских силовиков, обученных канадскими инструкторами и оснащенных канадским оружием», — отметил Клинцевич.

Как считает политик, канадская сторона выступила и против минских договоренностей по Донбассу.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительство Канады сняло ограничения на поставку огнестрельного оружия на Украину.