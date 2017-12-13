«Украине дали сигнал»: Порошенко поблагодарил США и Канаду за летальное оружие

Киев, 13 декабря. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил власти США и Канады за решение организовать поставки летального оружия.

«Благодарим Вашингтон и Оттаву за мощный и своевременный сигнал поддержки! Была открыта дверь для усиления оборонной помощи Украины», — пишет глава государства в Facebook.

По его словам, с новым оружием ВСУ смогут восстановить суверенитет и территориальную целостность страны.

Напомним, что в среду власти Канады сняли ограничения на поставку огнестрельного оружия на Украину, включив страну в контрольный список стран, которых Оттава может вооружать на законных основаниях.

США также планируют обеспечить Киев оружием. На днях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет, который предполагает выделение 500 млн долларов на поддержку Украины и предоставление ВСУ оборонительного летального оружия.