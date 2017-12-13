Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украина запретила более 600 фильмов и сериалов, «угрожающих нацбезопасности»
Украина
«Украине дали сигнал»: Порошенко поблагодарил США и Канаду за летальное оружие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Украине дали сигнал»: Порошенко поблагодарил США и Канаду за летальное оружие

    21:05  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:06  13 Декабря 2017
    3544

    «Украине дали сигнал»: Порошенко поблагодарил США и Канаду за летальное оружие

    Киев, 13 декабря. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил власти США и Канады за решение организовать поставки летального оружия.

    «Благодарим Вашингтон и Оттаву за мощный и своевременный сигнал поддержки! Была открыта дверь для усиления оборонной помощи Украины», — пишет глава государства в Facebook.

    По его словам, с новым оружием ВСУ смогут восстановить суверенитет и территориальную целостность страны.

    Напомним, что в среду власти Канады сняли ограничения на поставку огнестрельного оружия на Украину, включив страну в контрольный список стран, которых Оттава может вооружать на законных основаниях.

    США также планируют обеспечить Киев оружием. На днях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет, который предполагает выделение 500 млн долларов на поддержку Украины и предоставление ВСУ оборонительного летального оружия.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #порошенко #канада #оружие
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть