Москва предупредила Киев о последствиях отмены поездов в Россию

Женева, 13 декабря. Украинским властям стоит сперва понять, как отмена железнодорожного сообщения с Россией скажется на украинцах, заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Прежде чем делать такие громкие заявления, важно просчитать все последствия этого для жителей Украины, для ее экономики», — отметил он.

По словам дипломата, это уже не первый случай, когда Киев выступает с громкими речами, а потом ему приходится дезавуировать собственных граждан или объяснять свою позицию.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о готовности отменить железнодорожное сообщение с Россией в 2018 году. Он отметил, что решение будет принято после того, как местный оператор «Украинская железная дорога» проанализирует ситуацию с перевозками. На сегодняшний день из России на Украину ходит один поезд, который идет транзитом в Молдавию, с Украины в Россию — два поезда.