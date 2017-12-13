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Украина
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Политика
Москва предупредила Киев о последствиях отмены поездов в Россию
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    Москва предупредила Киев о последствиях отмены поездов в Россию

    20:54  13 Декабря 2017  /обновлено: 20:55  13 Декабря 2017
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    Москва предупредила Киев о последствиях отмены поездов в Россию

    Женева, 13 декабря. Украинским властям стоит сперва понять, как отмена железнодорожного сообщения с Россией скажется на украинцах, заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

    «Прежде чем делать такие громкие заявления, важно просчитать все последствия этого для жителей Украины, для ее экономики», — отметил он.

    Москва предупредила Киев о последствиях отмены поездов в Россию

    По словам дипломата, это уже не первый случай, когда Киев выступает с громкими речами, а потом ему приходится  дезавуировать собственных граждан или объяснять свою позицию.

    Напомним, что ранее  министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о готовности отменить железнодорожное сообщение с Россией в 2018 году. Он отметил, что решение будет принято после того, как местный оператор «Украинская железная дорога» проанализирует ситуацию с перевозками. На сегодняшний день из России на Украину ходит один поезд, который идет транзитом в Молдавию, с Украины в Россию — два поезда.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #украина #карасин #поезда
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