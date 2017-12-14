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Сирия новости 14 декабря 07.00: США перебрасывают остатки отрядов ИГ в Хаму, «Нусра» понесла урон в Алеппо
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    Сирия новости 14 декабря 07.00: США перебрасывают остатки отрядов ИГ в Хаму, «Нусра» понесла урон в Алеппо

    7:00  14 Декабря 2017
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    «Джебхат Ан-Нусра» понесла потери на юге от Алеппо

    Сирия, 14 декабря. Силы спецслужб США и проамериканские боевики прикрывают остатки отрядов ИГ1 на пути из Дейр-эз-Зора в Хаму. «Джебхат ан-Нусра»***1 понесла потери в живой силе и технике на юге провинции Алеппо. Главари последних бандгрупп ИГИЛ1 заявили о подготовке новых террористических атак в САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудар по объектам «Тахрир аш-Шам» к юго-западу от Ханассера; могут подвергнуться новым нападения «Ан-Нусры» на юге провинции Алеппо.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ): утверждает, что готовит новые террористические атаки в Сирии силами «спящих ячеек»; продолжает ожесточенные бои с «Тахрир аш-Шам» к северо-востоку от Хамы.

    Международная коалиция: вместе с подконтрольными боевиками помогает перебрасывать последние разрозненные отряды ИГ из Дейр-эз-Зора под Рахаджан; намерена помешать армии САР передислоцировать основные силы с востока Сирии в провинцию Хама.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): усиливает свои позиции на юге от Алеппо и к северо-востоку от Хамы; потеряла двух боевиков ранеными и одну зенитную установку в окрестностях Ханассера; терпит урон в боях с ИГИЛ у поселения Джубб Ас-Сафа.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Согласно данным сирийского портала Damascus Now, ВВС САР провели бомбардировку позиций исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» на юге провинции Алеппо недалеко от города Ханассер. В результате авиаудара была уничтожена зенитная установка боевиков, также группировка потеряла двоих террористов ранеными. Военные источники агентства также сообщают, что в рядах исламистского формирования все чаще отмечаются протестные настроения, поскольку полевые командиры «Нусры» долгое время не проводили ротацию передовых частей группировки.

    Между тем, по информации, появившейся на закрытых каналах «Тахрир аш-Шам» в Telegram, боевики продолжают усиливать позиции и передислоцировать в южную часть региона дополнительные отряды исламистов из Идлиба. Отмечается, что главари готовят новую серию нападений на опорные пункты войск САР в этом районе уже в ближайшие дни.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Внутри анклава проамериканских сил, расположенного в районе поселения Ат-Танф в южной части провинции Хомс, в настоящий момент сохраняется присутствие до полутора тысяч боевиков так называемой «Новой сирийской армии» (НСА), передает на своей странице в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. В состав данной группировки, сформированной силами спецслужб США, входят отряды «Джейш Магавир Ат-Тауры», «Шахид Эль-Карьятейн» и «Шахид Ахмад Абдо». По данным источника, проамериканские радикалы обеспечивают прикрытие в ходе переброски остатков бандгрупп «Исламского государства» из пустынных районов восточного Хомса и юго-западного Дейр-эз-Зора к городу Рахаджан на северо-востоке Хамы. Кроме того, части НСА в ближайшее время могут быть задействованы в ходе нападений на стратегические пути поставок правительственной армии САР с целью помещать переброске подразделений САА из восточной Сирии в провинцию Хама.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    После того как военно-политическое руководство России заявило о полной ликвидации «Исламского государства» в Сирии, главари последних разрозненных отрядов группировки заявили в подконтрольных новостных ресурсах о подготовке новых террористических атак. Так, неожиданному нападению ИГ накануне вечером подверглись опорные пункты проправительственных Национальных сил обороны (NDF)****** на южной окраине Дамаска. Согласно сведениям закрытых Telegram-каналов ИГИЛ, «спящие ячейки» боевиков вскоре могут ударить по району ключевого города Абу Кемаль, расположенного на юго-востоке от Дейр-эз-Зора у границы с Ираком. «Исламское государство» прекратило существование в САР в качестве квазиобразования с подконтрольной территорий и военной инфраструктурой, однако в стране пока сохраняется активность остатков бандгрупп террористов, которые действуют обособленно друг от друга.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    К северо-востоку от Хамы все еще разворачиваются интенсивные бои между отрядами ИГ и «Тахрир аш-Шам». Информационный ресурс в сети Twitter (@Viva Revolt) сообщает, что наиболее ожесточенные столкновения террористов фиксируются на линии разграничения сил близ деревни Джубб Ас-Сафа недалеко от границы с провинцией Идлиб. Отмечается, что обе стороны потеряли нескольких боевиков ранеными и убитыми.

    На границе Хамы и Идлиба, где пролегает линия соприкосновения между «Джебхат Фатх аш-Шам» и сирийской армией, боевики продолжают мероприятия по наращиванию военной мощи. Агентство Qalaat Al Mudiq передает, что исламисты ведут ротацию сил и укрепляют позиции в районе населенных пунктов Абу Дали, Аль-Мушейрифа и Таль Хинзир. Таким образом, повышается вероятность обстрелов со стороны «Тахрир аш-Шам» по позициям САА на окраинах прифронтовых поселков Забади и Умм Трейкия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #ирак #дейр-эз-зор #идлиб #джебхат ан-нусра #хомс #ханассер #тахрир аш-шам #абу кемаль
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