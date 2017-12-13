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Политика
Россию насторожил рост активности США и НАТО в Закавказье
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    Россию насторожил рост активности США и НАТО в Закавказье

    21:11  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:11  13 Декабря 2017
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    Россию насторожил рост активности США и НАТО в Закавказье

    Женева, 13 декабря. Россия в ходе дискуссии по Закавказью в Женеве обратила внимание на рост активности НАТО в регионе. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

    По его словам, Россию настораживает рост активности США и НАТО и у границ России. Карасин отметил, что недавно Вашингтон и Тбилиси подписали контракт на поставку современных противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 75 миллионов долларов. Кроме того, США переориентируют программу обучения грузинских миротворцев на подготовку регулярных войск Грузии.

    «Это настораживает и Южную Осетию, и Абхазию, и естественно не может быть воспринято спокойно и нами. Мы на это обратили внимание и на этой женевской встрече», — отметил Карасин.

    Очередной раунд международных дискуссий по Закавказью состоялся 8-9 декабря в Женеве. В нем приняли участие представители Республики Абхазия, Грузии, Российской Федерации, США и Республики Южная Осетия при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #нато #грузия #закавказье
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