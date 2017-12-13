Россию насторожил рост активности США и НАТО в Закавказье

Женева, 13 декабря. Россия в ходе дискуссии по Закавказью в Женеве обратила внимание на рост активности НАТО в регионе. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

По его словам, Россию настораживает рост активности США и НАТО и у границ России. Карасин отметил, что недавно Вашингтон и Тбилиси подписали контракт на поставку современных противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 75 миллионов долларов. Кроме того, США переориентируют программу обучения грузинских миротворцев на подготовку регулярных войск Грузии.

«Это настораживает и Южную Осетию, и Абхазию, и естественно не может быть воспринято спокойно и нами. Мы на это обратили внимание и на этой женевской встрече», — отметил Карасин.

Очередной раунд международных дискуссий по Закавказью состоялся 8-9 декабря в Женеве. В нем приняли участие представители Республики Абхазия, Грузии, Российской Федерации, США и Республики Южная Осетия при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.