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Политика
Посольство РФ вступило в ироничную перепалку с The Times из-за статьи о Сирии
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    Посольство РФ вступило в ироничную перепалку с The Times из-за статьи о Сирии

    20:39  13 Декабря 2017  /обновлено: 20:39  13 Декабря 2017
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    Посольство РФ вступило в ироничную перепалку с The Times из-за статьи о Сирии

    Лондон, 13 декабря. Российское посольство в Великобритании заявило, что находится в замешательстве после выхода статьи издания The Times, в которой президента РФ Владимира Путина критикуют за вывод группировки ВКС РФ из Сирии.

    Дипломаты напомнили, что прежде британские журналисты критиковали Россию за то, что ее силы присутствуют в Сирии.

    Посольство РФ вступило в ироничную перепалку с The Times из-за статьи о Сирии

    «Россия начинает операцию, чтобы спасти Сирию — плохо. Россия отзывает свои силы после спасения Сирии — плохо. Мы в замешательстве, Роджер Бойс!» — пишет посольство в Twitter, обращаясь непосредственно к автору статьи «Не дайте себя одурачить новогодними резолюциями Путина».

    Сам Роджер Бойс не стал объяснять внезапную перемену позиции издания. Вместо этого он ограничился ироничным комментарием в Twitter: «Приятно добавить к многочисленным недоумениям конфуз российского посольства».

    Напомним, что в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о выводе большей части группировки ВКС РФ из Сирии в связи с выполнением основных боевых задач по борьбе с терроризмом.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сирия #великобритания #вкс рф #посольство #the times
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