Посольство РФ вступило в ироничную перепалку с The Times из-за статьи о Сирии

Лондон, 13 декабря. Российское посольство в Великобритании заявило, что находится в замешательстве после выхода статьи издания The Times, в которой президента РФ Владимира Путина критикуют за вывод группировки ВКС РФ из Сирии.

Дипломаты напомнили, что прежде британские журналисты критиковали Россию за то, что ее силы присутствуют в Сирии.

«Россия начинает операцию, чтобы спасти Сирию — плохо. Россия отзывает свои силы после спасения Сирии — плохо. Мы в замешательстве, Роджер Бойс!» — пишет посольство в Twitter, обращаясь непосредственно к автору статьи «Не дайте себя одурачить новогодними резолюциями Путина».

Сам Роджер Бойс не стал объяснять внезапную перемену позиции издания. Вместо этого он ограничился ироничным комментарием в Twitter: «Приятно добавить к многочисленным недоумениям конфуз российского посольства».

Напомним, что в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о выводе большей части группировки ВКС РФ из Сирии в связи с выполнением основных боевых задач по борьбе с терроризмом.

Russia intervenes to save Syria: bad. Russia pulls out after saving Syria: bad. We are confused, @rogerboyes! pic.twitter.com/CHAOZz5742 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 13, 2017