Пушков ответил на заявление Порошенко об угрозе «Северного потока-2» для ЕС

Москва, 13 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что российский газопровод «Северный поток-2» представляет угрозу для всей Европы.

«Порошенко: «Северный поток-2» - «угроза для всей Европы». Ерунда: это угроза лишь для Киева. Он потеряет миллиарды от сокращения газового транзита», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Порошенко: Сев.поток-2 - "угроза для всей Европы". Ерунда: это угроза лишь для Киева. Он потеряет миллиарды от сокращения газового транзита. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2017

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Северный поток – 2» представляет угрозу не только для Киева, но и для всех стран Евросоюза, передает «Утро.ру». В октябре посол США на Украине Мари Йованович заявила, что запуск газопровода «Северный поток-2», по которому российский газ будет транспортировать через Балтийское море, лишит Киев 2,7 миллиарда долларов ежегодных доходов от транзита российского газа, что эквивалентно 3% ВВП Украины.