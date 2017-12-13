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Украина
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Политика
Пушков ответил на заявление Порошенко об угрозе «Северного потока-2» для ЕС
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    Пушков ответил на заявление Порошенко об угрозе «Северного потока-2» для ЕС

    21:28  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:28  13 Декабря 2017
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    Пушков ответил на заявление Порошенко об угрозе «Северного потока-2» для ЕС

    Москва, 13 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что российский газопровод «Северный поток-2» представляет угрозу для всей Европы.

    «Порошенко: «Северный поток-2» - «угроза для всей Европы». Ерунда: это угроза лишь для Киева. Он потеряет миллиарды от сокращения газового транзита», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Северный поток – 2» представляет угрозу не только для Киева, но и для всех стран Евросоюза, передает «Утро.ру». В октябре посол США на Украине Мари Йованович заявила, что запуск газопровода «Северный поток-2», по которому российский газ будет транспортировать через Балтийское море, лишит Киев 2,7 миллиарда долларов ежегодных доходов от транзита российского газа, что эквивалентно 3% ВВП Украины.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #порошенко #северный поток-2 #пушков
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