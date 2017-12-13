«Скоро и до Гитлера дойдет»: Порошенко упрекнули за цитирование поляка Пилсудского

Киев, 13 декабря. Пользователи социальных сетей раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за цитирование слов маршала Польши Юзефа Пилсудкого.

Комментируя итоги переговоров с польским президентом Анджеем Дудой, Порошенко заявил о том, что независимая Польша не может существовать без независимой Украины.

«Нет независимой Польши без независимой Украины, как и нет независимой Украины без независимой Польши». Эти мудрые слова великого сына польского народа маршала Юзефа Пилсудского должны стать ориентиром для нашего сотрудничества на будущее», — отметил глава государства.

«Немає незалежної Польщі без незалежної України, як і немає незалежної України без незалежної Польщі!»



Ці мудрі слова великого сина польського народу маршала Юзефа Пілсудського мають стати дороговказом нашої співпраці на майбутнє. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 13, 2017

В соцсетях тут же упрекнули Петра Порошенко за то, что он пытается цитировать слава столь неоднозначного политика, при котором в 1918 году на территории Галиции начался польско-украинский конфликт.

«Цитируем нациста Пилсудского? Скоро и до Гитлера дойдет?» — возмутился один из комментаторов .

«Пилсудский сказал это в то время, когда НАТО не было. Гарантами мирa были полномочные европейские державы. Они имели антипольские и антиукраинские интересы. Сегодня тождественно? Думайте. Где граница НАТО?» — отметил другой.