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Украина
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Украина
«Скоро и до Гитлера дойдет»: Порошенко упрекнули за цитирование поляка Пилсудского
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    «Скоро и до Гитлера дойдет»: Порошенко упрекнули за цитирование поляка Пилсудского

    20:47  13 Декабря 2017  /обновлено: 20:47  13 Декабря 2017
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    «Скоро и до Гитлера дойдет»: Порошенко упрекнули за цитирование поляка Пилсудского

    Киев, 13 декабря. Пользователи социальных сетей раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за цитирование слов маршала Польши Юзефа Пилсудкого.

    Комментируя итоги переговоров с польским президентом Анджеем Дудой, Порошенко заявил о том, что независимая Польша не может существовать без независимой Украины.

    «Нет независимой Польши без независимой Украины, как и нет независимой Украины без независимой Польши». Эти мудрые слова великого сына польского народа маршала Юзефа Пилсудского должны стать ориентиром для нашего сотрудничества на будущее», — отметил глава государства.

    В соцсетях тут же упрекнули Петра Порошенко за то, что он пытается цитировать слава столь неоднозначного политика, при котором в 1918 году на территории Галиции начался польско-украинский конфликт.

    «Цитируем нациста Пилсудского? Скоро и до Гитлера дойдет?» — возмутился один из комментаторов .

    «Пилсудский сказал это в то время, когда НАТО не было. Гарантами мирa были полномочные европейские державы. Они имели антипольские и антиукраинские интересы. Сегодня тождественно? Думайте. Где граница НАТО?» — отметил другой.

    «Скоро и до Гитлера дойдет»: Порошенко упрекнули за цитирование поляка Пилсудского

    «Да вообще — без Украины и вселенная рухнет», — пошутили пользователи.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина #порошенко
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