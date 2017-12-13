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#Соцсети
Гибель звезды «Дома-2» и Собчак, «город Бундестаг» — что обсуждают в Сети
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    Гибель звезды «Дома-2» и Собчак, «город Бундестаг» — что обсуждают в Сети

    20:46  13 Декабря 2017  /обновлено: 20:46  13 Декабря 2017
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    Гибель Политовой из «Дома-2» связали с Собчак и «город Бундестаг» — что обсуждают в Сети

    Сегодня в Интернете, 13 декабря. «Медаль за город Бундестаг» — нелепая ошибка коммунистки Кукушкиной из ЯНАО, внесшей вклад в разбирательство дела школьника из Нового Уренгоя. Загадочная гибель участницы «Дома-2».

    «Медаль за город Бундестаг»

    Второй день пользователи соцсетей потешаются над депутатом Законодательного собрания из Ямало-ненецкого автономного округа от КПРФ Еленой Кукушкиной, которая еще 20 ноября потребовала «разобраться» с теми, кто не уследил за десятиклассником из Нового Уренгоя Николаем Десятниченко, по мнению критиков, «неправильно» выступавшим в немецком бундестаге. История о мальчике давно на слуху.

    При этом в попавшем в СМИ письме депутата Кукушкиной прокуратуру и другие органы речь шла о некоем «городе Бундестаге», что пользователи соцсетей сочли вопиющей безграмотностью. Самым распространенным комментарием стали переиначенные последние строки из знаменитой песни «Враги сожгли родную хату» — «А на груди его светилась медаль за город Бундестаг».

    Сама Кукушкина, впрочем, утверждает, что это была просто техническая ошибка. Подробнее об этом казусе читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Страшная гибель участницы «Дома-2»

    После почти двухнедельных поисков в Подмосковье нашли тело бывшей участницы «Дома-2» — 30-летней Марии Политовой. Предположительно, девушка замерзла насмерть. А вот что привело ее к уходу из дома и гибели, пока непонятно.

    В соцсетях активно обсуждается информация, что у красивой и умной Маши был очень непростой характер или даже, возможно, какое-то заболевание.

    Сообщается, что Мария неоднократно высказывала суицидальные мысли и порой совершала необдуманные поступки. В «Доме-2 девушка оказывалась несколько раз и каждый раз покидала проект со скандалом, но, похоже, вне его себя не мыслила.

    На странице Марии в Instagram постоянно появлялась различная информация о ее поисках, которым занимался знаменитый поисковый отряд «Лиза Алерт».

     

    A post shared by Мария П (@maria_politova) on

    О якобы некой «связи» Марии Политовой с экс-ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак написал в Twitter известный блогер с ником Нефритовый.

    «Новости о подопечных Собчак из «Дома-2» пугают. К примеру, статистика только за сегодняшний день: Венцеслав Венгржановский помещен в психиатрический стационар; Мария Политова, ранее шесть раз пытавшаяся совершить суицид, обнаружена мертвой. А Собчак еще и страной хочет порулить?» — намекнул блогер на «президентские» амбиции телеведущей.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #собчак #соцсети #бундестаг #десятниченко #политова #кукушкина
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