Гибель звезды «Дома-2» и Собчак, «город Бундестаг» — что обсуждают в Сети

Сегодня в Интернете, 13 декабря. «Медаль за город Бундестаг» — нелепая ошибка коммунистки Кукушкиной из ЯНАО, внесшей вклад в разбирательство дела школьника из Нового Уренгоя. Загадочная гибель участницы «Дома-2».

«Медаль за город Бундестаг»

Второй день пользователи соцсетей потешаются над депутатом Законодательного собрания из Ямало-ненецкого автономного округа от КПРФ Еленой Кукушкиной, которая еще 20 ноября потребовала «разобраться» с теми, кто не уследил за десятиклассником из Нового Уренгоя Николаем Десятниченко, по мнению критиков, «неправильно» выступавшим в немецком бундестаге. История о мальчике давно на слуху.

При этом в попавшем в СМИ письме депутата Кукушкиной прокуратуру и другие органы речь шла о некоем «городе Бундестаге», что пользователи соцсетей сочли вопиющей безграмотностью. Самым распространенным комментарием стали переиначенные последние строки из знаменитой песни «Враги сожгли родную хату» — «А на груди его светилась медаль за город Бундестаг».

Сама Кукушкина, впрочем, утверждает, что это была просто техническая ошибка. Подробнее об этом казусе читайте в материале Федерального агентства новостей.

Страшная гибель участницы «Дома-2»

После почти двухнедельных поисков в Подмосковье нашли тело бывшей участницы «Дома-2» — 30-летней Марии Политовой. Предположительно, девушка замерзла насмерть. А вот что привело ее к уходу из дома и гибели, пока непонятно.

Мечтая о прекрасном... #всемдобраибобра#ктосегоднянаработе#трудится A post shared by Мария П (@maria_politova) on Mar 3, 2017 at 4:15am PST

В соцсетях активно обсуждается информация, что у красивой и умной Маши был очень непростой характер или даже, возможно, какое-то заболевание.

Сообщается, что Мария неоднократно высказывала суицидальные мысли и порой совершала необдуманные поступки. В «Доме-2 девушка оказывалась несколько раз и каждый раз покидала проект со скандалом, но, похоже, вне его себя не мыслила.

На странице Марии в Instagram постоянно появлялась различная информация о ее поисках, которым занимался знаменитый поисковый отряд «Лиза Алерт».

Маша НЕ нашлась. Просьба к желтым СМИ не публиковать не проверенные данные, это усложняет работу Лизы Алерт. A post shared by Мария П (@maria_politova) on Dec 8, 2017 at 5:53am PST

A post shared by Мария П (@maria_politova) on Dec 13, 2017 at 5:21am PST

О якобы некой «связи» Марии Политовой с экс-ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак написал в Twitter известный блогер с ником Нефритовый.

«Новости о подопечных Собчак из «Дома-2» пугают. К примеру, статистика только за сегодняшний день: Венцеслав Венгржановский помещен в психиатрический стационар; Мария Политова, ранее шесть раз пытавшаяся совершить суицид, обнаружена мертвой. А Собчак еще и страной хочет порулить?» — намекнул блогер на «президентские» амбиции телеведущей.