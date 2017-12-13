Гибель звезды «Дома-2» и Собчак, «город Бундестаг» — что обсуждают в Сети
Сегодня в Интернете, 13 декабря. «Медаль за город Бундестаг» — нелепая ошибка коммунистки Кукушкиной из ЯНАО, внесшей вклад в разбирательство дела школьника из Нового Уренгоя. Загадочная гибель участницы «Дома-2».
«Медаль за город Бундестаг»
Второй день пользователи соцсетей потешаются над депутатом Законодательного собрания из Ямало-ненецкого автономного округа от КПРФ Еленой Кукушкиной, которая еще 20 ноября потребовала «разобраться» с теми, кто не уследил за десятиклассником из Нового Уренгоя Николаем Десятниченко, по мнению критиков, «неправильно» выступавшим в немецком бундестаге. История о мальчике давно на слуху.
При этом в попавшем в СМИ письме депутата Кукушкиной прокуратуру и другие органы речь шла о некоем «городе Бундестаге», что пользователи соцсетей сочли вопиющей безграмотностью. Самым распространенным комментарием стали переиначенные последние строки из знаменитой песни «Враги сожгли родную хату» — «А на груди его светилась медаль за город Бундестаг».
Сама Кукушкина, впрочем, утверждает, что это была просто техническая ошибка. Подробнее об этом казусе читайте в материале Федерального агентства новостей.
Страшная гибель участницы «Дома-2»
После почти двухнедельных поисков в Подмосковье нашли тело бывшей участницы «Дома-2» — 30-летней Марии Политовой. Предположительно, девушка замерзла насмерть. А вот что привело ее к уходу из дома и гибели, пока непонятно.
В соцсетях активно обсуждается информация, что у красивой и умной Маши был очень непростой характер или даже, возможно, какое-то заболевание.
Сообщается, что Мария неоднократно высказывала суицидальные мысли и порой совершала необдуманные поступки. В «Доме-2 девушка оказывалась несколько раз и каждый раз покидала проект со скандалом, но, похоже, вне его себя не мыслила.
Рустам Солнцев высказался о смерти Марии Политовой - https://t.co/30GWva7leu - #Дом2 #МарияПолитова #РустамСолнцев #самоубийство #смерть pic.twitter.com/pXHxcT5tnf— BIMRU.RU (@bimruru) December 13, 2017
На странице Марии в Instagram постоянно появлялась различная информация о ее поисках, которым занимался знаменитый поисковый отряд «Лиза Алерт».
О якобы некой «связи» Марии Политовой с экс-ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак написал в Twitter известный блогер с ником Нефритовый.
«Новости о подопечных Собчак из «Дома-2» пугают. К примеру, статистика только за сегодняшний день: Венцеслав Венгржановский помещен в психиатрический стационар; Мария Политова, ранее шесть раз пытавшаяся совершить суицид, обнаружена мертвой. А Собчак еще и страной хочет порулить?» — намекнул блогер на «президентские» амбиции телеведущей.
Новости о подопечных Собчак из "Дома 2" пугают. К примеру, статистика только за сегодняшний день:— Нефритовый???????? (@zapvv) December 13, 2017
- Венцеслав Венгржановский помещен в психиатрический стационар;
- Мария Политова, ранее 6 раз пытавшаяся совершить суицид, обнаружена мертвой.
А Собчак еще и страной хочет порулить? pic.twitter.com/ZoDBeECfw7