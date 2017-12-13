«Зрячая» цензура: Facebook уличили в выборочной блокировке контента

Американская социальная сеть Facebook не нашла нарушений в рисунке, на котором изображена расправа над человеком, внешне похожим на ортодоксального еврея. На изображение пожаловались пользователи. Чтобы было понятно: по Сети гуляет картинка, где люди, которые, судя по всему, и убили свою жертву, держат в руках тело мужчины и флаг Палестины. Несмотря на зверское убийство, изображенное на картинке, администрация Facebook посчитала, что правила соцсети соблюдены.

«Спасибо, что сообщили нам об этом. Мы просмотрели фотографию, и, хотя она не противоречит ни одному из конкретных стандартов сообщества, вы поступили правильно, сообщив нам об этом. Мы понимаем, что такой контент может быть оскорбительным или неприятным для вас, поэтому мы хотим помочь вам видеть как можно меньше подобной информации в будущем», — пишет техподдержка Facebook.

На вопиющий случай обратил внимание известный блогер Илья Варламов в своем канале в Telegram.

«И эти люди банят за слово «хохол», — сопроводил пост своим комментарием Варламов, видимо, намекая на цензуру в социальной сети.

Политический аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что Facebook действительно цензурирует информацию, причем делает это очень избирательно.

«Цензура в Facebook присутствует изначально, цензура, на мой взгляд, довольно жесткая. Я бы даже назвал ее «зрячей». Администрация ресурса точно знает, что она позволит публиковать, а что — нет. В конфликте Израиля и Палестины Facebook будет вести себя демонстративно нейтрально. Если же речь зайдет о России, администрация социальной сети будет демонстративно пристрастна», — сказал Владимир Брутер.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO и публицист Станислав Бышок придерживается схожей точки зрения.

«В Facebook всегда была и есть цензура. А Facebook, как и Youtube, и Twitter — это частная площадка, она предоставляет пользователям право бесплатно писать и комментировать посты, и она оставляет за собой право цензурировать все, что захочет. Это американская площадка, и когда в социальной сети размещаются антиамериканские посты, то информация удаляется, а человек отправляется в бан», — комментирует действия Facebook эксперт.

Судя по всему, публикация появилась на фоне обострения конфликта обострения арабо-израильских отношений. Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил о том, что столицей Израиля является Иерусалим.

«Если рассматривать политическую составляющую, палестинско-израильское «размежевание» вряд ли завершится в ближайшее время. Существует два основных варианта развития событий. Первый, о котором говорит большинство, — это создание государств: отдельного суверенного Израиля и отдельной Палестины. Но в этом случае придется, во-первых, делить Иерусалим, а во-вторых, переселять еврейские поселения с восточного берега реки Иордан и передавать эти территории Палестине. Израиль на это не пойдет. И второй вариант — это создание единого государства, где жили бы вместе и евреи, и арабы. В этом случае не было бы необходимости делить города и страны. Но это создает другую проблему: израильское государство быстро потеряет свой еврейский и демократический характер, потому что у палестинцев выше рождаемость», — заключил Станислав Бышок

Facebook уже неоднократно блокировал различного рода контент и ресурсы. Так, например, сегодня стало известно, соцсеть заблокировала доступ по ссылкам Telegraph, сервиса, принадлежащего Павлу Дурову.

Facebook несколько раз блокировал аккаунт известного российского политического деятеля и депутата Госдумы Виталия Милонова за высказывания об Украине и из-за перепалок с политическими оппонентами парламентария. Под ударом Facebook в свое время оказалась и страница экс-советника президента России по вопросам развития Интернета Германа Клименко. Одним словом, примеров такой избирательной, «зрячей» цензуры хоть отбавляй.

А в конце ноября журналист ВГТРК Андрей Медведев рассказал, как Facebook два раза удалил его пост о резонансном выступлении школьника Николая Десятниченко в Бундестаге.Также сегодня Facebook забанил немку, посмеявшуюся над русофобией в Германии.