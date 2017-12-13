«Учите историю и географию»: в Крыму дали совет послу США

Симферополь, 13 декабря. Власти Крыма посоветовали послу США в России Джону Хантсману получше изучить историю и географию после того, как дипломат назвал полуостров украинской территорией.

По словам вице-премьера Крыма Дмитрия Полонского, американский посол своим заявлением продемонстрировал полное непонимание ситуации в регионе.

«Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал», — рассказал чиновник РИА Новости.

Напомним, что ранее Хантсман назвал Крым частью Украины и подчеркнул, что «восстановление территориальной целостности» этой страны является залогом восстановления отношений между Россией и США.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума, проведенного среди местных жителей весной 2014 года. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что референдум прошел на законных основаниях, и вопрос перехода Крыма закрыт окончательно.