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Политика
«Учите историю и географию»: в Крыму дали совет послу США
Политика
«Учите историю и географию»: в Крыму дали совет послу США
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    «Учите историю и географию»: в Крыму дали совет послу США

    20:09  13 Декабря 2017  /обновлено: 20:11  13 Декабря 2017
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    «Учите историю и географию»: в Крыму дали совет послу США

    Симферополь, 13 декабря.  Власти Крыма посоветовали послу США в России Джону Хантсману получше изучить историю и географию после того, как дипломат назвал полуостров украинской территорией.     

    По словам вице-премьера Крыма Дмитрия Полонского, американский посол своим заявлением продемонстрировал полное непонимание ситуации в регионе.

    «Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал», — рассказал чиновник РИА Новости.

    «Учите историю и географию»: в Крыму дали совет послу США

    Напомним, что ранее Хантсман назвал Крым частью Украины и подчеркнул, что «восстановление территориальной целостности» этой страны является залогом восстановления отношений между Россией и США.

    Крым вошел в состав России по итогам народного референдума, проведенного среди местных жителей весной 2014 года. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что референдум прошел на законных основаниях, и вопрос перехода Крыма закрыт окончательно.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #крым #хантсман #полонский
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