В словах Тиллерсона о Крыме увидели сигнал поддержки военной агрессии Украины

Москва, 13 декабря. Депутат государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возвращении к вопросу «принадлежности полуострова».

По мнению депутата, заявление Тиллерсона является посылом для украинских националистов к экстремистским действиям на территории Крыма.

«Это прямой посыл для украинских националистов, для киевского режима о том, что любые провокации - вплоть до военной агрессии - по отношению к Крыму будут находить поддержку со стороны США», — передает слова Бальбека «Царьград».

Он также добавил, что заявление Тиллерсона свидетельствует о том, что США не намерены отказываться ни от санкционного давления, ни «от поддержки украинского государственного экстремизма».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон «планирует вернуться к вопросу Крыма, однако в настоящее время приоритетом является урегулирование ситуации в Донбассе».

Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования большинство жителей полуострова высказались за вхождение Крыма в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.