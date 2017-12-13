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Украина
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Политика
В словах Тиллерсона о Крыме увидели сигнал поддержки военной агрессии Украины
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    В словах Тиллерсона о Крыме увидели сигнал поддержки военной агрессии Украины

    21:04  13 Декабря 2017  /обновлено: 21:05  13 Декабря 2017
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    В словах Тиллерсона о Крыме увидели сигнал поддержки военной агрессии Украины

    Москва, 13 декабря. Депутат государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возвращении к вопросу «принадлежности полуострова».

    По мнению депутата, заявление Тиллерсона является посылом для украинских националистов  к экстремистским действиям  на территории Крыма.

    «Это прямой посыл для украинских националистов, для киевского режима о том, что любые провокации - вплоть до военной агрессии - по отношению к Крыму будут находить поддержку со стороны США», — передает слова Бальбека «Царьград».

    Он также добавил, что заявление Тиллерсона свидетельствует о том, что США не намерены отказываться ни от санкционного давления, ни «от поддержки украинского государственного экстремизма».

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон «планирует вернуться к вопросу Крыма, однако в настоящее время приоритетом является урегулирование ситуации в Донбассе».

    Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования большинство жителей полуострова высказались за вхождение Крыма в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #крым #тиллерсон #бальбек
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