ДНР: ОБСЕ отказалась зафиксировать фосфорные боеприпасы ВСУ в Донбассе

Донецк, 13 декабря. Наблюдатели ОБСЕ отказались фиксировать применение украинскими силовиками запрещенных международными конвенциями фосфорных боеприпасов во время обстрела Донецкой фильтровальной станции. Об этом в среду сообщил официальный представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«На приглашение подняться на наблюдательный пункт и зафиксировать разрывы фосфорных боеприпасов члены патруля СММ ОБСЕ ответили отказом, сославшись на окончание времени патрулирования и убытие по истечении 10 минут», — отметил он.

По словам представителя ДНР, наблюдатели ОБСЕ находились в 200 метрах от наблюдательного пункта «Ясиноватая», когда ВСУ начали обстрел. Всего было зафиксировано не менее 13 разрывов фосфорных мин калибра 82 мм.

Напомним, что вооруженный конфликт в Донбассе обострился после того, как украинская армия вторглась в серую зону и захватила несколько поселков.