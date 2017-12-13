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ДНР: ОБСЕ отказалась зафиксировать фосфорные боеприпасы ВСУ в Донбассе
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    ДНР: ОБСЕ отказалась зафиксировать фосфорные боеприпасы ВСУ в Донбассе

    20:11  13 Декабря 2017  /обновлено: 20:12  13 Декабря 2017
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    ДНР: ОБСЕ отказалась зафиксировать фосфорные боеприпасы ВСУ в Донбассе

    Донецк, 13 декабря. Наблюдатели ОБСЕ отказались фиксировать применение украинскими силовиками запрещенных международными конвенциями фосфорных боеприпасов во время обстрела Донецкой фильтровальной станции. Об этом в среду сообщил официальный представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «На приглашение подняться на наблюдательный пункт и зафиксировать разрывы фосфорных боеприпасов члены патруля СММ ОБСЕ ответили отказом, сославшись на окончание времени патрулирования и убытие по истечении 10 минут», — отметил он.

    ДНР: ОБСЕ отказалась зафиксировать фосфорные боеприпасы ВСУ в Донбассе

    По словам представителя ДНР, наблюдатели ОБСЕ находились в 200 метрах от наблюдательного пункта «Ясиноватая», когда ВСУ начали обстрел. Всего  было зафиксировано не менее 13 разрывов фосфорных мин калибра 82 мм.

    Напомним, что вооруженный конфликт в Донбассе обострился после того, как украинская армия вторглась в серую зону и захватила несколько поселков.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #обсе #фосфорные боеприпасы
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